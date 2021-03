Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński podkreśla, że jeśli TSUE orzeknie o zgodności nowego rozporządzenia z prawem UE, to KE zgodnie z konkluzjami ze szczytu w grudniu będzie musiała przyjąć wytyczne, które mocno zawężą jego działanie. Przekonuje, że nie ma podstawy prawnej, by odbierać Polsce pieniądze w związku z uchwałami o LGBT. – Gdyby gminom rzeczywiście odbierano pieniądze bez podstawy prawnej, to one by taką decyzję mogły zaskarżyć do TSUE, a my byśmy je w tym wspierali – podkreśla. I przypomina, że polski rząd dementował już sprawę sześciu gmin, którym miano nie przyznać środków z europejskiego programu. Według Jabłońskiego tylko jedna spośród gmin, o których mówi KE, podjęła uchwałę o LGBT. – Doszło do nieporozumienia, które miało przysłużyć się widoczności medialnej pani komisarz Dalli i ten fake news teraz żyje swoim życiem – mówi. Podobnie uważa minister ds. europejskich Konrad Szymański, który w niedawnym wywiadzie tłumaczył, że prawo UE w tym zakresie dotyczy bardzo wąskiego zakresu – niedyskryminowania w miejscu pracy.