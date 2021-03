Wcześniej jednak, niezależnie od tych zmian, poszła w świat informacja, że rząd się kurczy i ogranicza liczbę ministerstw z 21 do 15. I tak na przykład resort edukacji narodowej został połączony z Ministerstwem Nauki. W praktyce jednak w poprzedniej siedzibie resortu edukacji w dalszym ciągu rządzi oświatą Dariusz Piontkowski, który nie jest już jednak ministrem, tylko jego zastępcą w randze sekretarza stanu. Z kolei jego formalny szef tego resortu Przemysław Czarnek rezyduje głównie w siedzibie drugiego ministerstwa przy ul. Hożej. Podobnie jest z resortem sportu, formalnie włączonym do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Okazuje się jednak, że pracownicy resortu sportu w dalszym ciągu pracują, a pracownicy kancelarii pytani przez nas, czy będą się wyprowadzać z ul. Senatorskiej i konsolidować z Ministerstwem Kultury, odpowiedzieli, że zależy to wyłącznie od Piotra Glińskiego, wicepremiera i szefa tych połączonych urzędów. Kolejnym formalnie likwidowanym resortem jest Ministerstwo Cyfryzacji , którego szef trafił do kancelarii premiera w roli pełnomocnika. Z informacji uzyskanych od pracowników tego resortu wynika jednak, że i w tym przypadku nic się nie zmieniło – wciąż wszyscy pracują w dawnej siedzibie przy ul. Królewskiej. Co więcej, dzwoniąc do nieistniejącego resortu, można usłyszeć w telefonie powitanie w Ministerstwie Cyfryzacji i dowiedzieć się, że administratorem naszych danych jest właśnie minister cyfryzacji, którego teoretycznie już nie ma. – Byłem w trakcie konkursu na stanowisko w Ministerstwie Cyfryzacji, gdy zostało ono formalnie zlikwidowane. Myślałem, że będę dojeżdżał do pracy do kancelarii premiera przy Al. Ujazdowskich, ale dla nas praktycznie nic się nie zmieniło. Pracujemy w dalszym ciągu przy ul. Królewskiej – potwierdza pracownik nieistniejącego już resortu cyfryzacji.