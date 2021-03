Na ww. zadania powiat otrzymuje specjalne środki na pokrycie kosztów obsługi tych programów dla przedsiębiorców. Pieniądze te wpływają do budżetu powiatu. Mogą się jednak pojawić wątpliwości co do kompetencji organu powiatu właściwego do wprowadzenia tych środków do budżetu. W „normalnych” uwarunkowaniach prawnych (czyli bez stosowania specjalnych regulacji tarczy antykryzysowej) kompetencje do wprowadzenia owych środków do budżetu powiatu miałaby rady powiatu – czyli organ stanowiący. W tym miejscu należy także podkreślić, że organ wykonawczy – w kontekście nadal obowiązujących regulacji art. 257 i art. 258 ustawy o finansach publicznych – nie mógłby wprowadzić ww. środków do budżetu. Z art. 257 ww. ustawy wynika bowiem, że w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego (JST) polegających wyłącznie na zmianach planu: