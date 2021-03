Zasady funkcjonowania młodzieżowych rad są opisane jedynie w art. 5b ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.). Przy czym są to tylko trzy ustępy, które dotyczą upowszechniania idei samorządowej wśród młodych ludzi, procedur powoływania rad młodzieżowych, a także ich statusu. Z kolei w ustawach o samorządzie powiatowym oraz województwa nie ma w ogóle takich regulacji. Do tej pory powstało ponad 500 młodzieżowych rad gmin. Natomiast część powiatów oraz województw zdecydowało się powołać takie gremia aktami prawa miejscowego. Szacuje się, że w powiatach jest ich ok. 63, a w sejmikach 12.