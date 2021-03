A zatem w sytuacji opisanej przez czytelnika istnieją podstawy do wniosku, że decyzja starosty może być niezasadna. Niewielkie spóźnienie w powiadomieniu starosty można bowiem zakwalifikować jako znikome naruszenie prawa, do której to oceny uprawniają regulacje kodeksu postępowania administracyjnego. W tych okolicznościach wskazane jest złożenie odwołania do właściwego miejscowo samorządowego kolegium odwoławczego. W interesie spółki jest wykazanie, że niewielkie opóźnienie nie powinno wpływać negatywnie na ocenę jej postępowania, finalnie bowiem zawiadomienie zostało przecież złożone. Ponadto może ona podnieść, że niewspółmierna wydaje się sama wysokość nałożonej kary w stosunku do wagi naruszenia.