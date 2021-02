Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (Dz.Urz. UE z 2019 r. L 305, s. 17; dyrektywa o sygnalistach) podmioty publiczne będą musiały przygotować i wdrożyć systemy zgłaszania nieprawidłowości (systemy whistleblowingowe), a następnie rozpatrywać takie zgłoszenia, przy jednoczesnej ochronie osoby, która się z nimi zwróciła. Co prawda unijny prawodawca dopuścił możliwość, by gminy liczące mniej niż 10 tys. mieszkańców były zwolnione z obowiązkowego wprowadzenia wewnętrznych kanałów whistleblowingowych, ale ostateczna decyzja należy do polskiego ustawodawcy, który będzie implementował dyrektywę do naszego porządku prawnego. Ma na to czas do 17 grudnia 2021 r.