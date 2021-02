Ostatnią kwestią wymagającą oceny jest określenie właściwego organu JST, który jest władny zaplanować środki wydatkowe na ww. cel. Wymaga to odniesienia się do specustawy o COVID-19 oraz ustawy o finansach publicznych. Pierwsza ze wskazanych regulacji nie zawiera podstaw normatywnych, które umożliwiałyby organowi wykonawczemu JST (czyli np. wójtowi) zmianę uchwały budżetowej w celu wyasygnowania środków na podane w zapytaniu wydatki. Owszem do końca 2020 r. obowiązywał art. 15zn, który przewidywał szerokie kompetencje dla organów wykonawczych JST, jednakże nawet ta regulacja nie dawała podstaw do zmiany uchwały budżetowej w celu zaplanowania podanego wydatku. Takiego upoważnienia trudno również upatrywać w ustawie o finansach publicznych. Istnieją w niej, co prawda, pewne normatywne podstawy upoważnień do działania organu wykonawczego, lecz nie mogą one służyć planowaniu wydatków budżetu w podanym zakresie. Takie uprawnienie nie może wynikać ani z art. 257, ani z art. 258 ww. ustawy. Dla przypomnienia, zgodnie z tą pierwszą regulacją – w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu JST polegających na zmianach planu: