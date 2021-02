Nie da się jednak ukryć, że każdy kilogram plastiku, który nie zostanie poddany recyklingowi, będzie kosztował podatnika 80 eurocentów. Mniej plastiku niepoddanego recyklingowi to mniejsze opłaty, na które zrzucimy się wszyscy. Aby go ograniczyć, producenci opakowań powinni wykorzystywać do ich produkcji recyklat i zadbać, aby opakowanie można było poddać odzyskowi. Do tego potrzebne są zmiany w prawie.