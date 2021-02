– Wydaje się, że legislatorzy przypadkiem wpisali nową ulgę nie w tę ustawę, co powinni, i w rezultacie nowa ulga dla „honorowych dawców krwi, którzy oddali co najmniej trzy donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19”, obowiązuje także w komunikacji miejskiej – mówi Marcin Gromadzki z Public Transport Consulting.

Tomasz Andrzejewski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Łodzi, zaznacza z kolei, że wymagałoby to zmian w taryfie, przeprogramowania biletomatów i druku nowych biletów. Taki proces wymaga natomiast czasu i przygotowań. Tymczasem część miast, na przykład Toruń, właśnie zdążyła od 1 stycznia wprowadzić nowe ceny biletów komunikacji miejskiej, co wiązało się z dużym zamówieniem.

W dodatku zniżka 33 proc. w komunikacji miejskiej wprowadzona w takim kształcie, jaki zapisano w ustawie , obejmuje tylko komunikację autobusową. Ozdrowieńcy nie mogliby więc liczyć na ulgę, wsiadając do tramwaju czy do metra.

Prawo do poprawki

W odpowiedzi udzielonej DGP Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury, informuje, że we wspomnianej ustawie antycovidowej ulgami zostały objęte przewozy kolejowe i autobusowe, w sposób analogiczny, jak czyni to ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. – Ulgi w komunikacji miejskiej nie są finansowane z budżetu państwa, dlatego nowelizacja ustawy o publicznej służbie krwi nie czyni w tym zakresie wyjątku – zaznacza rzecznik.