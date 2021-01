Analiza pytania wymaga odniesienia się do stosownych regulacji zawartych w ustawie o finansach publicznych (dalej: u.f.p.). W pierwszej kolejności na uwagę zasługuje art. 226 ust. 1 u.f.p., w którym postanowiono m.in., że wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

Co ważne, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań na tego rodzaju przedsięwzięcia – zgodnie z przepisem art. 226 ust. 3 pkt 4 i pkt 5 u.f.p. – powinny być określone w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (por. uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 6 grudnia 2012 r., nr KI-411/235/12).

Reasumując, z zestawienia ww. regulacji prawnych wnioskować należy, że powinna zachodzić korelacja między limitem wydatków (wydatkami zaplanowanymi na dany rok budżetowy) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego a limitami rocznymi zawartymi w dotyczącym przedsięwzięć załączniku do wieloletniej prognozy finansowej. Przy takim założeniu wskazany w zapytaniu zapis o wydatkach na poziomie 2,5 mln zł w uchwale budżetowej narusza przywołane artykuły ustawy o finansach publicznych, nie zapewnia bowiem poziomu finansowania zadania w wysokości (2,6 mln zł) określonej w wieloletniej prognozie finansowej. Taka nieprawidłowość może zostać wykazana przez regionalną izbę obrachunkową w toku postępowania nadzorczego, co może skutkować wydaniem nawet rozstrzygnięcia nadzorczego. W tych okolicznościach wskazane jest, aby gmina samodzielnie zmodyfikowała wspomnianą nieprawidłowość, dokonując po prostu korekty zapisów dotyczących podanego wydatku na przedsięwzięcie zawartych w uchwale budżetowej, zwiększając go do poziomu określonego w prognozie finansowej.