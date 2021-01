Karol Wójcik radzi mniejszym samorządom, by, jeśli chcą zaoszczędzić, nie tworzyły specyfikacji zamówienia na odbiór śmieci, wzorując się na dużych miastach. – Wymagania dla firm odbierających odpady są tam nierzadko wygórowane: kosztowny system informatyczny, najnowocześniejsze pojazdy. Obowiązkowe jest zatrudnienie pracowników etatowych. To wszystko pięknie, nowocześnie i europejsko wygląda, przedsiębiorcy temu sprostają, ale generuje to koszty – wyjaśnia nasz rozmówca. Na wagę umów z odbierającymi zwraca też uwagę Maciej Kiełbus. Zauważa on, że na koszty systemu wpływają także przewidywane kary umowne. A te w wielu przypadkach ustalane są przez gminy na rażąco wysokim poziomie. To zaś wpływa na wartość składanych ofert. Wpływ na koszty ma też sposób zbierania pozostałych frakcji, które nie muszą być odbierane z domów (czy tylko w stacjonarnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czy przewidziano też zbiórkę mobilną z określoną częstotliwością itp.).