Tak wynika z najnowszej wersji projektu nowelizacji ustawy z 5 grudnia 2014 r. o KDR (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1348). Jedna z zawartych w nich zmian zakłada podniesienie dotacji, jaka przysługuje samorządom na pokrycie kosztów związanych z realizacją ustawy. Gminy od dawna wskazywały, że kwoty, które im się należą za poszczególne czynności wykonywane przy obsłudze KDR, są zbyt niskie i nie pokrywają faktycznych wydatków ponoszonych przez nie na ten cel (mimo że podlegają one corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji). I tak projekt, który trafił do konsultacji w październiku, wskazywał, że dotacja przewidziana na wydanie kart dla wszystkich członków rodziny wielodzietnej wzrośnie z 14,21 zł do 23 zł. Co ważne, taką samą kwotę gmina miała otrzymać również w przypadku przyznawania KDR jedynie dla rodziców, którzy wychowali wcześniej minimum troje dzieci (teraz jest to tylko 5,58 zł, choć praca i czas potrzebne do rozpatrzenia takiego wniosku są podobne jak przy dotyczącym rodziny z dziećmi).