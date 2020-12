Od 1 stycznia 2021 r. ewidencja odpadów ma się w BDO odbywać wyłącznie elektronicznie. Okazuje się jednak, że są problemy z bezpieczeństwem funkcjonowania kart przekazania odpadów (KPO). To dokument wystawiany przez wytwórcę odpadów, na podstawie którego może się ich pozbyć, przekazując je firmie z odpowiednimi uprawnieniami. I tu pojawia się problem.

Programiści alarmują, że API, czyli interfejs do łączenia się z BDO przygotowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy współpracujący z Ministerstwem Klimatu i Środowiska (korzystają z niego firmy, które chcą skomunikować własne oprogramowanie z BDO), jest dziurawe. Jest w nim błąd, dzięki któremu każdy podmiot uczestniczący w przekazaniu odpadów i ich transporcie może wykonywać dowolne operacje w systemie dotyczące danej KPO.

Można wyobrazić sobie taką sytuację. Ktoś chce pozbyć się odpadów, ale nie chce za to zapłacić. Wystawia więc KPO na jedną z firm figurujących w systemie i potwierdza za nią jej przyjęcie. Z ewidencji elektronicznej wynika, że odpady zostały legalnie przekazane, a w rzeczywistości lądują np. w lesie.

– Osoba, która tworzy nakładkę na BDO, musi mieć świadomość, jak przepływają dokumenty, by nikomu nie zrobić krzywdy. API powinno być tak zabezpieczone, by nikt – nawet nieumyślnie – nie mógł wyrządzić szkody innym użytkownikom bazy – zaznacza Robert Kapuściński.

Zapytaliśmy Ministerstwo Klimatu i Środowiska, czy jest świadome problemu i czy luka zostanie naprawiona. Do czasu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Wpis do rejestru BDO po terminie może ujść bezkarnie

Do tego specjaliści pracujący nad BDO wciąż otrzymują nowe zadania – wkrótce będzie to wprowadzenie do systemu danych z jednolitych plików kontrolnych – a jednocześnie na bieżąco muszą zajmować się łataniem dziur w działającym już systemie.