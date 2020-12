Do tego dochodzą kwestie bezpieczeństwa. Strażacy, którzy zaangażują się w pomoc , mają zostać zaszczepieni przeciwko koronawirusowi. Szczepionki mieliby otrzymać także pracownicy administracji oraz pracownicy opieki społecznej, którzy będą jeździć do punktu z mieszkańcami. Problem w tym, że i do szczepienia, i do funkcji kierowcy mało kto się pali. Samorządowcy mają też wątpliwości, czy mogą wymagać od pracowników urzędu przyjęcia szczepionki, co jest konieczne, by mogli przewozić mieszkańców.