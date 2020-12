Z analizy przepisów więc wynika, że przeznaczenie rezerwy celowej na inne cele niż ściśle związane z zarządzaniem kryzysowym jest wadliwe. Jednocześnie należy podkreślić, że nie wyklucza to poniesienia z budżetu gminy wydatku na spłatę odsetek, tyle że nie może to nastąpić ze środków ww. rezerwy celowej. Jak bowiem wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 6 listopada 2019 r. (sygn. akt I SA/Sz 673/19) „(…) istota rezerwy na zarządzanie kryzysowe jest związana z wydatkami nieprzewidzianymi, nieplanowanymi, które mogą powstać w sytuacji kryzysowej będącej następstwem określonych zagrożeń. To, że zarządzanie kryzysowe polega m.in. na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, nie oznacza, iż z rezerwy na ten cel można dokonywać wydatków bez względu na okoliczności” (por. wyrok WSA w Warszawie z 8 lipca 2014 r., sygn. akt V SA/Wa 1122/14).