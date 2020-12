„Komisja jest ciałem doradczym, opiniodawczym, a ostateczna decyzja co do przyznania środków należy do prezesa Rady Ministrów” – odpowiada MFiPR. Przekonuje też, że wśród kryteriów, jakimi kierowała się komisja, była „realizacja zasady zrównoważonego rozwoju” i „kompleksowość planowanych inwestycji”. Identyczną odpowiedź otrzymaliśmy z MF . Pytanie, czy przedstawicielem premiera czy ministra (a tak to ujęto w uchwale rządu) koniecznie musi być osoba związana z administracją czy partią rządzącą. – Co do zasady nic nie stało na przeszkodzie, by do komisji wyznaczyć osobę z zewnątrz, np. eksperta z danej dziedziny. To musi być osoba kompetentna, mająca zaufanie ministra czy premiera i zdolna działać w komisji – mówi konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski.