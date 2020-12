Dyrektorzy, którzy mają wpisany do statutów obowiązek przeprowadzania śródrocznych rad klasyfikacyjnych w drugim tygodniu stycznia, wskazują też, że brakuje podstawy prawnej, na mocy której nauczyciele mieliby uczestniczyć w posiedzeniu rady. Są przecież ferie zimowe i mają co do zasady urlop. [ramka] – Czynności, do których wykonania w tym czasie nauczyciel może zostać zobowiązany, są ściśle określone i nie można tak po prostu dodać do nich posiedzenia semestralnej rady klasyfikacyjnej, która przecież dotyczy półrocza, a nie zakończenia roku szkolnego – mówi Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Dlatego resort edukacji proponuje, by dyrektorzy wprowadzali na bieżąco stosowne zmiany w statutach szkół – w ten sposób nie będzie wątpliwości, kiedy odbywają się zabrania rad. Eksperci wskazują jednak, że nie jest to takie proste, bo sytuacja epidemiczna zmienia zasady funkcjonowania szkół i całego systemu oświaty. Głównym przejawem tego jest prowadzenie nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod komunikacji online. W taki sposób mogą się też odbywać, i wielu miejscach odbywają, posiedzenia rad pedagogicznych (o zdalnych radach piszemy na s. C6).