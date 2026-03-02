Jak już wskazywał DGP, na przełomie roku część samorządów, w obliczu demograficznej katastrofy, zdecydowała się na wprowadzenie gminnego becikowego albo podwyższenie wypłacanych kwot. Nawet jeśli świadczenie nie zwiększa dzietności, to ma być elementem szerszej polityki zmierzającej do zahamowania negatywnych trendów.

W odpowiedzi na pytania DGP o skalę przyznawanych świadczeń Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało, że o ile w 2010 r. na wypłatę gminnego becikowego zdecydowało się 51 samorządów, to w 2015 r. było ich 69, w 2020 r. – 79, a na koniec 2025 r. już 86.

Mniej wypłat gminnego becikowego

Wbrew pozorom zwiększenie liczby samorządów, które wypłacają gminne becikowe, nie tylko nie zwiększyło liczby świadczeń, ale nie wyhamowało drastycznego spadku urodzeń. W 2010 r. wypłacono ponad 19 tys. gminnych becikowych, a po pięciu latach było ich już tylko 8,9 tys. Wzrost odnotowano w 2020 r. – 10,3 tys. świadczeń. W 2025 r. gminne becikowe wypłacono jednak już tylko w 5,8 tys. przypadków.

Co za tym idzie, zmniejsza się też kwota wypłacanych środków, mimo że gminy w ostatnich latach decydowały się na podnoszenie gminnego becikowego. W 2010 r. w skali kraju była to kwota prawie 16,5 mln zł. W 2015 r. spadła do 7,4 mln zł, a rok temu było to już tylko 4,3 mln zł.

Dla przykładu, w gminie Przykona wartość gminnego becikowego wzrosła od 2006 r. z 600 zł do 1 tys. zł w 2015 r. Mimo to liczba wypłacanych świadczeń spadła z 61 w 2021 r. do 31 w 2025 r. Teraz gmina postanowiła ponownie podnieść je do 2 tys. zł.

Delikatny wzrost liczby wypłacanych świadczeń odnotowuje natomiast gmina Świerczów. Tam gminne becikowe od 2021 r. wynosi 1 tys. zł. W 2022 r. wypłacono 11 świadczeń, a w 2025 r. – 16 (w poprzednich dwóch latach było ich po 14).