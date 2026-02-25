Nowe stawki dotacji wprowadza obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 19 lutego 2026 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie KDR oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej karty oraz wydaniem jej duplikatu (M.P. poz. 235). Co do zasady jest tak, że dotacja z budżetu państwa dla gmin na pokrycie kosztów obsługi karty podlega corocznej waloryzacji od 1 marca. Jest ona zwiększana o wskaźnik inflacji z poprzedniego roku, a jej kwoty (są one różne w zależności od wykonywanych czynności przy obsłudze KDR) są następnie zaokrąglane do pełnych groszy w górę. Jednak w związku z tym, że gdy karta była wprowadzana, były ustalone na niskim poziomie, to ich wzrost nie jest duży.

I tak, kwota należna gminie za przyznanie kart dla wszystkich członków rodziny wielodzietnej, czyli rodzica lub rodziców z minimum trojgiem dzieci, będzie przez następne 12 miesięcy wynosić 26 zł (do końca tego miesiąca jest to 25 zł). Będzie tak również w przypadku, gdy o dokument wystąpią sami rodzice, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, bo oni też są uprawnieni do jego posiadania. Z kolei z 8 zł do 9 zł wzrośnie wysokość dotacji mająca zastosowanie w sytuacji, gdy po przyznaniu KDR doszło w rodzinie wielodzietnej do zmiany w liczbie jej członków, np. przyszło na świat następne dziecko i konieczne będzie wydanie karty dla nowej osoby. O tyle samo wzrośnie też od marca stawka dla gminy za stwierdzenie utraty prawa do KDR, bo osoba dotychczas ją posiadająca przestała spełniać przesłanki warunkujące korzystanie z tego dokumentu.

Członek rodziny wielodzietnej płaci za duplikat KDR

Ponadto z 6 zł do 7 zł zostanie podniesiona dotacja dla samorządu za wydanie karty w tradycyjnej formie, jaką jest plastikowy kartonik, jeśli wcześniej rodzina wnioskowała wyłącznie o jej formę elektroniczną, którą jest mKDR w postaci aplikacji na smartfona. Jednocześnie nie zmieni się kwota opłaty, jaką musi członek rodziny wielodzietnej uiścić za domówienie plastikowego dokumentu, gdy do tej pory dysponował wyłącznie formą elektroniczną. Tak jak do tej pory, będzie wynosić 10 zł. Wynika to z tego, że kwota tej opłaty nie jest objęta mechanizmem waloryzacji, a jej wysokość określają wprost przepisy ustawy z 5 grudnia 2014 r. o KDR (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1512). Przy czym, co ważne, jeśli rodzina wielodzietna od razu zawnioskuje o przyznanie karty w dwóch formach, to wtedy nie ponosi żadnej opłaty.

Takiej opłacie podlega natomiast wydanie duplikatu KDR, np. gdy członek rodziny wielodzietnej zgubi ten dokument. Dodatkowo ta należność jest waloryzowana i od marca będzie wynosić 17 zł, zamiast 16 zł. Gmina za wydanie duplikatu otrzyma zaś 7 zł, podczas gdy do końca tego miesiąca jest to 6 zł.