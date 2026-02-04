Tak wynika z odpowiedzi resortu na interpelację nr 14252 złożoną przez posłankę Krystynę Sibińską. Poruszony został w niej problem konieczności zapewnienia skuteczniejszej ochrony oraz wsparcia dla ofiar przemocy domowej. Takie osoby mogą szukać pomocy w ośrodku interwencji kryzysowej (OIK), który może zaoferować im m.in. schronienie. Jednak, jak zwraca uwagę posłanka, zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1214 ze zm.) maksymalny okres pobytu w OIK wynosi trzy miesiące.

Zdaniem Krystyny Sibińskiej jest on zbyt krótki, bo osoby, które doświadczyły przemocy, nie są w stanie podjąć szybkich decyzji życiowych, potrzebują czasu na terapię i usamodzielnienie. Dodaje, że w przypadku takich osób realne jest ryzyko powrotu do sprawcy przemocy. Krystyna Sibińska zapytała więc MRPiPS, czy rozważa nowelizację przepisów zakładającą wydłużenie maksymalnego okresu pobytu w OIK do 6–9 miesięcy oraz podjęcie działań prowadzących do integracji świadczeń z zakresu pomocy społecznej, psychologicznej i prawnej dla ofiar przemocy domowej.

Małgorzata Baranowska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, w odpowiedzi na interpelację na wstępie wyjaśnia, że OIK wspierają osoby w różnego typu kryzysach – jednym z nich jest przemoc w rodzinie – i co do zasady są placówkami, które nie świadczą usług długofalowej pomocy. Przypomina przy tym, że interwencja kryzysowa to zespół działań, które mają na celu szybkie przywrócenie osobie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego funkcjonowania. Wsparcie udzielane jest w sytuacjach, w których zachodzi nagła konieczność zapewnienia osobie natychmiastowej i specjalistycznej pomocy. Taki charakter interwencji kryzysowej uzasadnia zatem funkcjonujące w przepisach ustawy ograniczenia czasu udzielania schronienia przez OIK. Z tego względu, jak informuje Małgorzata Baranowska, MRPiPS uznaje za zasadne zachowanie przepisów w ich aktualnym brzmieniu.

Będą standardy dla ośrodków interwencji kryzysowej

Jednocześnie dodaje, że resort dostrzega potrzebę określenia minimalnych standardów, na podstawie których powinna być realizowana interwencja kryzysowa. Dlatego w przygotowywanym projekcie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej (jesienią 2025 r. został on wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu) przewidziana jest zmiana dotycząca wprowadzenia ustawowego upoważnienia do wydania rozporządzenia, które ureguluje podstawowe standardy świadczenia usług przez OIK, a także kompetencje i obowiązki jego pracowników.