Definicja punktów schronienia, ale bez warunków technicznych

Chodzi np. o nadlatujące drony. Nie wiadomo, czy są one uzbrojone, czy nie. Wskazujemy miejsca, gdzie możemy się schronić po uruchomieniu systemu alarmowania i ostrzegania ludności – tłumaczy Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

W najnowszej wersji przepisów wskazano, że miejsca te mają chronić m.in. przed konwencjonalnymi środkami rażenia, w tym odłamkami. To reakcja na uwagi samorządów i rządowych legislatorów. Nadal nie przewidziano jednak konkretnych warunków technicznych, jakie będą musiały spełniać punkty schronienia.

Obawiam się, że będziemy starali się tego unikać jak ognia. Nikt nas nie zmusi do tego, żebyśmy specjalnie namawiali mieszkańców do korzystania z tych miejsc – komentuje Marek Wójcik, ekspert ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich.

MSWiA nie zamierza jednak doprecyzować przepisów i liczy na to, że od tego roku pełną parą ruszą budowy i remonty ukryć, schronów i miejsc doraźnego schronienia. ©℗