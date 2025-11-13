Pierwszy z uruchomionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programów to „Aktywne Place Zabaw” edycja 2026 r. Na jego realizację zarezerwowano 60 mln zł. Zasady programu przewidują, że gminy mogą otrzymać dofinansowanie na

budowę nowego placu zabaw przynależącego do żłobka lub klubu dziecięcego

przynależącego do żłobka lub klubu dziecięcego przebudowę, rozbudowę lub doposażenie placu zabaw istniejącego przy żłobku albo klubie dziecięcym

Wnioski w programie tylko elektronicznie

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jedną placówkę (niezależnie od liczby placów zabaw), a podstawowym warunkiem, który musi spełnić gmina, aby otrzymać te pieniądze jest określona wysokość opłaty za pobyt dziecka. Chodzi o kwotę, którą rodzic musiałby ponosić, gdyby nie miał przyznanego świadczenia „aktywnie w żłobku”, która nie może przekraczać 1500 zł lub 1900 zł miesięcznie w przypadku niepełnosprawnego dziecka.

Zainteresowane uzyskaniem dofinansowania gminy mogą składać wnioski w formie elektronicznej – za pośrednictwem platformy ePUAP lub e-doręczeń, do właściwego urzędu wojewódzkiego. Mają na to czas do 19 grudnia br. Wzór wniosku jest zawarty w ogłoszeniu o naborze wniosków opublikowanym na stronie internetowej MRPiPS. Wojewodowie przekażą następnie do MRPiPS wnioski rekomendowane do przyznania pieniędzy, a ostateczna listę gmin, które je otrzymają resort ogłosi do 23 stycznia 2026 r.

Dofinansowanie na dziennego opiekuna

Drugi z programów MRPiPS to „Aktywny dzienny opiekun w gminie” edycja 2026 r. Na ten program również przewidzianych jest 60 mln zł do podziału dla samorządów. Składa się on z dwóch modułów. Pierwszy z nich umożliwia uzyskanie pieniędzy na utworzenie w przyszłym roku instytucji opieki w formie dziennego opiekuna z maksymalnie pięcioma miejscami opieki, z zastrzeżeniem, że jedna gmina może starać o środki na nie więcej niż dwóch dziennych opiekunów. Maksymalnie może otrzymać 300 tys. zł, niezależnie od tego czy będzie chciała jednego czy dwóch dziennych opiekunów. Co istotne z tych pieniędzy mogą skorzystać gminy, które na swoim terenie nie mają żadnej placówki dla małych dzieci, czyli żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, ani nie jest planowane utworzenie takiej instytucji dzięki środkom z innego resortowego programu, a mianowicie „Aktywny Maluch 2022-2029”

Z kolei drugi moduł programu to środki na zapewnienie funkcjonowania w 2026 r. miejsc opieki u dziennych opiekunów, którzy zostali zatrudnieni w poprzednich jego edycjach. W tym przypadku dofinansowanie wynosi do 8000 zł brutto miesięcznie na jednego dziennego opiekuna.

Wnioski o pieniądze z modułu pierwszego oraz drugiego tego programu może składać tylko elektronicznie, tak samo jak w programie „Aktywne place zabaw”, ale gminy mają na to trochę mniej czasu, bo do 12 grudnia br. MRPiPS wyniki naboru wniosków ogłosi zaś najpóźniej 19 stycznia 2026 r.