Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach, który rozpatrywał skargę złożoną przez obywatelkę Ukrainy samotnie wychowującą czworo niepełnosprawnych dzieci. Matka złożyła wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Burmistrz miasta w oparciu o art. 17 ust. 3e ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1208) stanowiący, że osobie uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego podwyższa się jego wysokość o 100 proc. na drugie i każde kolejne dziecko, którym się opiekuje, przyznał jej wsparcie wynoszące 6574 zł miesięcznie. Jest to dwukrotność podstawowej kwoty świadczenia (3287 zł), natomiast zdaniem matki powinna to być jej czterokrotność, czyli 13 148 zł.

Kobieta złożyła odwołanie od tej decyzji, ale Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) utrzymało ją w mocy. Zdaniem organu art. 17 ust. 3e zwiększa kwotę świadczenia pielęgnacyjnego tylko raz, bez względu na liczbę kolejnych niepełnosprawnych dzieci, którymi zajmuje się ich opiekun. Dlatego przyznana obywatelce Ukrainy kwota pomocy finansowej została obliczona w prawidłowy sposób. Matka zaskarżyła decyzję kolegium do WSA, argumentując, że użyty w art. 17 ust. 3e spójnik „i” przesądza, że kwota świadczenia pielęgnacyjnego jest podnoszona o 100 proc. na drugie i o 100 proc. na każde kolejne niepełnosprawne dziecko. W praktyce oznacza to, że świadczenie przysługuje na każde dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, którym opiekuje się rodzic.

Łączna kwota świadczenia pielęgnacyjnego jest uzależniona od liczby dzieci

WSA przyznał rację matce i uchylił decyzje zarówno SKO jak i poprzedzającą ją decyzję burmistrza miasta. W jego ocenie skoro w art. 17 ust. 3e jest mowa o drugiej i każdej kolejnej osobie niepełnosprawnej, to ustawodawca widzi potrzebę udzielenia pomocy z tytułu sprawowania opieki nad każdym z niepełnosprawnych dzieci. Nie można interpretować przepisu, tak jak robiły to organy niższej instancji, że podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego jest możliwe jedynie o 100 proc. i bez znaczenia jest czy jest to dwoje czy większa liczba dzieci. Gdyby tak było, art. 17 ust. 3e powinien być sformułowany w taki sposób, że w przypadku sprawowania opieki nad przynajmniej dwojgiem niepełnosprawnych dzieci świadczenia podlega zwiększeniu o 100 proc.

Tymczasem jak podkreśla WSA właściwa wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że kwota przyznawanego świadczenia pielęgnacyjnego jest wynikiem iloczynu niepełnosprawnych dzieci oraz wysokości tego świadczenia. W okolicznościach rozpatrywanej sprawy, w której matka sprawuje opiekę nad czwórką dzieci z dysfunkcjami zdrowotnymi i mając na uwadze obowiązującą w tym roku kwotę świadczenia pielęgnacyjnego, powinno ona otrzymywać 13 148 zł.