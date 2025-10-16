Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosiło nabór wniosków w ramach przyszłorocznej edycji programu „Opieka wytchnieniowa”. Jego podstawowym celem jest czasowe odciążenie opiekunów od wykonywania codziennych obowiązków związanych z zajmowaniem się osobą niepełnosprawną, tak aby mogli oni odpocząć czy załatwić niezbędne sprawy życiowe. W tym czasie za opiekę nad taką osobą odpowiada samorząd, a koszty jej zapewnienia są pokrywan z uzyskanego dofinansowania z programu

Opieka dzienna lub całodobowa

Zasady programu przewidują, że jest on skierowany do osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku od 2 do 16 lat

osobą, która skończyła 16 lat i ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne wydane np. przez ZUS czy KRUS

Co istotne nie ma znaczenia to, czy opiekun nie pracuje czy łączy aktywność zawodową z sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Regulamin programu zakłada, że samorząd będzie mógł organizować opiekę wytchnieniową w dwóch formach: dziennej i całodobowej i określa w jakich miejscach będzie mogła być zapewniana. W przypadku opieki dziennej jest nim m.in. ośrodek wsparcia, dom pomocy społecznej, miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub inne miejsce wskazane przez rodzinę o ile spełnia kryteria dostępności i gmina lub powiat wyrazi na to zgodę. Również opieka wytchnieniowa w wymiarze całodobowym będzie mogła być zapewniania w wspomnianych miejscach, a dodatkowo także w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym, rodzinnym domu pomocy.

Limit godzin opieki wytchnieniowej

Zgodnie z zasadami programu limit godzin przysługujący na jedną osobę niepełnosprawną, dla której będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennej wynosi 240 w ciągu całego roku. Jednocześnie maksymalna długość opieki przypadającej na jeden dzień nie może przekroczyć 12 godzin. Natomiast opieka całodobowa może być przyznana przez gminę lub powiat na nie więcej niż 14 dób w roku. Obydwa limity nie ulegają zwiększeniu, gdy opiekun zajmuje się więcej niż jedną osobą niepełnosprawną, ani w sytuacji, gdy opiekę nad nią sprawuje więcej niż jeden członek rodziny.

Na organizację opieki wytchnieniowej, gminie i powiatowi będzie przysługiwać wskazana w programie stawka. I tak w przypadku:

opieki w wymiarze dziennym będzie to 55 zł brutto za zapewnienie jednej godziny usługi

opieki w wymiarze całodobowym będzie to 600 zł lub 800 zł brutto, gdy osoba niepełnosprawna ma niepełnosprawność sprzężoną

Jednocześnie wprowadzony został limit środków jakie może otrzymać gmina lub powiat i będzie on wynosił 3 mln zł

Składanie wniosków

Regulamin programu wskazuje, że gminy i powiaty mogą składać wnioski do 3 listopada, drogą elektroniczną, za pośrednictwem specjalnego Generatora Funduszu Solidarnościowego Weryfikacją wniosków, wzorem poprzednich edycji zajmą się wojewodowie, którzy listy z wykazem samorządów rekomendowanych do uzyskania pieniędzy przekażą do MRPiPS do 26 listopada. Resort będzie zaś miał 30 dni na dokonanie ostatecznego rozstrzygnięcia, które samorządy i w jakiej wysokości otrzymają wsparcie na opiekę wytchnieniową. Łącznie na ten cel przeznaczonych jest 205 mln zł, co ma pozwoli objąć opieką wytchnieniową ok. 20 tys. osób niepełnosprawnych.