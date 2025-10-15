Zdaniem autorów noweli bezpłatny dostęp zwiększy przejrzystość rynku nieruchomości w Polsce, ponieważ kupujący i sprzedający oraz właściciele i inwestorzy uzyskają aktualne i rzetelne informacje o ich cenach. „Powszechność dostępu do danych rejestru cen nieruchomości ograniczy możliwości manipulacji nimi” – twierdzą posłowie, którzy przygotowali projekt.

Na to nie ma jednak zgody ZPP.

– Mając na uwadze sygnały otrzymywane przez naszą organizację, m.in. od przedstawicieli poszczególnych powiatów, postulujemy odrzucenie proponowanej ustawy w obecnym brzmieniu – zaznacza Andrzej Płonka, prezes zarządu ZPP.

Wskazuje, że przyjęcie procedowanej ustawy odciśnie znaczące piętno na kondycji budżetów powiatów, gdyż opłaty, które obecnie są pobierane za udostępnienie danych z rejestru, stanowią istotne źródło finansowania ich dotychczasowej działalności w tym zakresie. Wyjaśnia, że RCN to publiczny rejestr, którego prowadzenie i utrzymanie należy do starostów, a w związku z tym wymaga zapewnienia przez te organy odpowiednich zasobów kadrowych, czyli osób tworzących RCN, oraz utrzymania systemu do prowadzenia bazy. Dotychczas opłacanie tych działań umożliwiały wpływy generowane przez opłaty uiszczane w ramach składania wniosków o udostępnienie informacji z RCN.

– W związku z tym skutki ustawy zmieniającej odczują głównie powiaty, gdyż zniesienie odpłatności za udostępnianie informacji o transakcjach w obrocie nieruchomościami spowoduje obniżenie wpływów do budżetów powiatów. A to przyczyni się do konieczności przesuwania dalszych środków przewidzianych na prowadzenie zadań własnych przez samorządy powiatowe na realizację zadań, które finansować powinien rząd przez odpowiednie mechanizmy – obawia się Andrzej Płonka.

Niedoszacowane koszty

Przypomina, że w uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, iż: „Ustawa nie wywoła skutków finansowych w budżecie państwa. Spowoduje obniżenie dochodów budżetów powiatów, z tym że nie wystąpi ono w powiatach, które dane RCN udostępniają w całości poprzez geoportal.gov.pl. Dochody powiatu z tytułu opłat za dostęp do danych RCN to kwota na poziomie ok. 8 mln zł w całym kraju, co daje średnią ok. 20 tys. zł na powiat”.

Te wyliczenia kwestionują samorządowcy. Jak wskazuje ZPP, tylko choćby w odniesieniu do powiatu warszawskiego zachodniego sytuacja kształtuje się zgoła inaczej. Wpływy z opłat za udostępnienie danych z RCN wynoszą ok. 100 tys. zł, co stanowi prawie 4 proc. całości wpływów tego powiatu i jednocześnie jest kwotą, która w przybliżeniu przekłada się na koszt utrzymania jednego etatu pracownika.

Zdaniem ZPP wprowadzenie możliwości bezpłatnego uzyskania informacji z RCN spowoduje zwiększenie liczby wniosków składanych w tym zakresie, a to będzie wymagało zaangażowania większej liczby personelu do ich obsługi. ©℗