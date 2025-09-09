Liczba cudzoziemców pracujących w Polsce wzrosła o 5,5 proc.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował we wtorek 9 września 2025 r., że liczba pracujących cudzoziemców w Polsce w końcu marca br. wyniosła 1 mln 67 tys. osób. Oznacza to wzrost o 5,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu minionego roku. Z kolei w porównaniu do poprzedniego miesiąca, liczba zatrudnionych w Polsce obcokrajowców zwiększyła się o 0,9 proc. Na koniec marca udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,5 proc.

GUS podał, że wśród cudzoziemców wykonujących pracę 405,1 tys. osób realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. Było to o 5,6 proc. więcej niż w marcu 2024 r., i 0,7 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

Obywatele Ukrainy coraz liczniejsi na polskim rynku pracy

Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy. Według stanu na 31 marca 2025 r. było ich 714,9 tys., tj. o 3,6 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz więcej o 0,9 proc. niż w lutym 2025 r.