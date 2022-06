Dzisiaj po utracie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, czyli po ustaniu zatrudnienia lub zakończeniu działalności gospodarczej, ma się prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez 30 dni. Jeżeli w tym okresie podejmie się np. kolejne zatrudnienie, nie będzie ani jednego dnia przerwy w uprawnieniu do świadczeń zdrowotnych. Jeżeli poszukiwanie nowego pracodawcy się wydłuża, można zarejestrować się w urzędzie pracy (UP) jako bezrobotny. Obecnie status zarejestrowanego bezrobotnego to jeden z tytułów ubezpieczenia zdrowotnego, który uprawnia do świadczeń medycznych. Prawdą jest, że niestety większość osób biernych zawodowo rejestruje się w UP tylko w celu uzyskania takiego ubezpieczenia. Choć formalnie deklarują, że są gotowe do podjęcia pracy, w rzeczywistości często nie są tym zainteresowane. W takiej sytuacji wysiłki urzędów pracy nie mogą być skuteczne, na czym tracą osoby rzeczywiście zainteresowane efektywną pomocą. Racjonalizacja tego stanu to dobry kierunek i dobrze, że są takie plany.