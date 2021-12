Pracodawcy zapowiedzieli, że będą jeszcze składać uwagi do nowelizacji ustawy. – W piątek w ramach podzespołu Rady Dialogu Społecznego wypracujemy wspólne stanowisko w sprawie uwag do nowelizacji ustawy i skierujemy je do senackiej komisji – zapowiada Michał Podulski, przewodniczący podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy RDS.