Zwolnienia grupowe w PKP Cargo miałby objąć do 1041 pracowników w 2025 roku oraz do 1388 w 2026 roku w różnych grupach zawodowych. Planowane działania mają się skończyć do dnia 30 września 2026 r., z tym że zwolnienia grupowe przewidziane na rok bieżący zostaną zrealizowane najpóźniej do końca lipca 2025 roku.

PKP Cargo nie widzi szansy na uniknięcie zwolnień grupowych

W piątek zarząd PKP CARGO S.A. wystąpił do zarządcy masy sanacyjnej firmy z wnioskiem o dokonanie czynności "przekraczającej zakres zwykłego zarządu, polegającej na rozpoczęciu konsultacji z organizacjami związkowymi zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych" Taką zgodę otrzymał, firma poinformowała o tym w piątek.

Pracownikom w związku z rozwiązaniem z nimi stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna uzależniona od okresu zatrudnienia. Zdaniem zarządu "pomimo dotychczas wdrożonych działań naprawczych i restrukturyzacyjnych w obszarze zatrudnienia, sytuacja Spółki wymaga dalszych działań. Inicjowany proces jest istotnym elementem Planu Restrukturyzacji, którego szczegóły zostaną przedstawione przez Spółkę do końca czerwca 2025 roku"

Zwolnienia w PKP Cargo pod nadzorem komisarza

Po zakończeniu konsultacji ze związkami zawodowymi nastąpi podpisanie porozumień w sprawie przeprowadzenia zwolnień grupowych albo wydanie regulaminów zwolnień grupowych. Warunkiem ich przeprowadzenia będzie brak sprzeciwu sędziego - komisarza nadzorującego postępowanie sanacyjne PKP CARGO S.A.