Mając na uwadze ww. uwarunkowania prawne, należy przyjąć, że wysłanie przez klienta oświadczenia pocztą elektroniczną przed upływem wymaganych ustawowo 14 dni było prawnie skuteczne dla odstąpienia i świadczy o zachowaniu terminu. W konsekwencji sprzedawca jest zobligowany do zwrotu pieniędzy, jakie ten wydał, kupując laptop. Co istotne, nie ma także znaczenia to, że klient dodatkowo po oświadczeniu złożonym e-mailem przesłał oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej (papierowej). Wymaganie przez sprzedawcę złożenia oświadczenia w takiej formy stanowi naruszenie praw konsumenta , bowiem ww. ustawa nie narzuca żadnej jedynej obowiązkowej formy odstąpienia.