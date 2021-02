Praktyka operatora polegała na tym, że włączał on usługę „Pakiet Bezpieczeństwa UPC” (dodatkowy program antywirusowy) bez otrzymania uprzedniej zgody konsumentów. Co do zasady konsumenci byli informowani o tym, że usługa będzie włączona, zaś jej koszt po okresie próbnym wyniesie 9 zł miesięcznie. Ale – jak właśnie stwierdził prezes UOKiK – sama informacja nie jest wystarczająca. Aby praktyka była zgodna z prawem, przedsiębiorca musi spytać konsumenta o zgodę.