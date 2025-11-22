- Reklamacje online w 2026 - co faktycznie się zmienia?
- Nowość od 2026: elektroniczna reklamacja w instytucjach finansowych
- Reklamacje i rękojmia w e‑commerce — zasady obowiązujące w 2026 roku
- Poradnik: jak złożyć reklamację online w 2026 roku?
- Wzór krótkiej reklamacji (do e‑commerce)
- Jakie zmiany w reklamacji online obowiązują od 2026?
- FAQ
Reklamacje online w 2026 - co faktycznie się zmienia?
W 2026 roku nie są planowane zmiany dotyczące rękojmi za wady towaru ani zasad składania reklamacji w sklepach internetowych. Jedyna rzeczywista zmiana dotyczy instytucji finansowych — banków, ubezpieczycieli i firm pożyczkowych. Wprowadzone przepisy umożliwią składanie reklamacji elektronicznie jako domyślnej formy kontaktu.
Nowość od 2026: elektroniczna reklamacja w instytucjach finansowych
- Reklamację będzie można złożyć mailowo, poprzez formularz online, bankowość elektroniczną lub aplikację mobilną.
- Odpowiedź na reklamację będzie udzielana elektronicznie, chyba że klient zażąda wersji papierowej.
- Klient nadal będzie mógł złożyć reklamację ustnie (telefonicznie lub w placówce).
Zmiana wynika z nowelizacji podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 4.11.2025 r. i wejdzie w życie 3 miesiące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Uwaga: Zmiana ta nie dotyczy zwykłych sprzedawców w e‑commerce ani reklamacji towarów — tam zasady pozostają bez zmian.
Reklamacje i rękojmia w e‑commerce — zasady obowiązujące w 2026 roku
Warto pamiętać o kluczowych zasadach, które pozostają niezmienne — to właśnie one będą stanowić fundament ochrony konsumenta w e‑commerce i w 2026 roku nadal będą obowiązywać w niezmienionym zakresie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.
1. Rękojmia — podstawowy tryb reklamacji
Rękojmia w 2026 roku będzie funkcjonować na takich samych zasadach jak obecnie. Konsument będzie mógł zażądać:
- naprawy towaru,
- wymiany na nowy,
- obniżenia ceny,
- odstąpienia od umowy (jeśli wada jest istotna).
Sprzedawca będzie zobowiązany do odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni. Brak odpowiedzi w ustawowym terminie będzie równoznaczny z uznaniem reklamacji.
2. Gwarancja — dobrowolne zobowiązanie producenta
W 2026 roku warunki gwarancji nadal będzie ustalać gwarant (najczęściej producent), a konsument zachowa prawo jednoczesnego korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi.
3. Zwroty w e‑commerce — 14 dni bez podania przyczyny
W 2026 roku konsumenci zachowają również prawo do 14‑dniowego odstąpienia od umowy przy zakupach online — uprawnienie to pozwoli na zwrot towaru bez podawania przyczyny i pozostanie jednym z podstawowych elementów ochrony kupujących w e‑commerce.
Tabela: różnice między reklamacją, rękojmią i gwarancją w 2026 roku
|Tryb
|Kogo obowiązuje?
|Czas trwania
|Czego może żądać konsument?
|Odpowiedzialność sprzedawcy
|Rękojmia
|Każdy sprzedawca
|2 lata od wydania towaru
|naprawa, wymiana, obniżenie ceny, odstąpienie
|obowiązkowa, niezależna od gwarancji
|Gwarancja
|Gwarant (najczęściej producent)
|według karty gwarancyjnej
|naprawa lub wymiana
|dobrowolna
|Zwrot 14 dni
|Sprzedawca w e‑commerce
|14 dni
|odstąpienie od umowy
|obowiązkowe dla e‑commerce
|Reklamacja finansowa (nowość)
|banki, ubezpieczyciele, firmy pożyczkowe
|30 dni na odpowiedź
|zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej
|odpowiedź domyślnie elektroniczna
Poradnik: jak złożyć reklamację online w 2026 roku?
Krok 1: Zbierz dowody
- zdjęcia lub film pokazujący wadę,
- potwierdzenie zakupu,
- opis problemu.
Krok 2: Napisz reklamację
Powinna zawierać:
- dane konsumenta,
- numer zamówienia,
- opis wady,
- żądanie (np. wymiana, naprawa).
Krok 3: Wyślij reklamację
Do wyboru:
- formularz reklamacyjny na stronie e‑sklepu,
- e‑mail,
- tradycyjny list.
Krok 4: Oczekuj odpowiedzi
Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź — inaczej reklamacja zostanie uznana.
Wzór krótkiej reklamacji (do e‑commerce)
Temat: Reklamacja towaru — zamówienie nr [X]
Szanowni Państwo,
towar otrzymany dnia [data] posiada wadę: [opis]. W związku z tym składam reklamację na podstawie przepisów o rękojmi i wnoszę o [naprawę/wymianę/obniżenie ceny/zwrot].
Proszę o odpowiedź w ustawowym terminie 14 dni.
Z poważaniem
[Imię i nazwisko]
Jakie zmiany w reklamacji online obowiązują od 2026?
W 2026 roku jedyna zmiana dotyczy formy reklamacji wobec podmiotów finansowych. W e‑commerce nie ma żadnych nowych obowiązków dla sprzedawców — nadal obowiązuje rękojmia, gwarancja i zwroty 14‑dniowe.
FAQ
Jakie zmiany w reklamacji online obowiązują od 2026 roku?
Nowością jest możliwość składania reklamacji elektronicznych do instytucji finansowych — sklepy internetowe nadal działają według dotychczasowych zasad.
Czy zasady rękojmi zmienią się w 2026 roku?
Nie — rękojmia działa na takich samych zasadach jak dotychczas.
Czy w 2026 roku konsument nadal ma 14 dni na zwrot towaru?
Tak, każdy zakup online można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych.
Czy sprzedawca może odmówić reklamacji?
Tak, jeśli udowodni, że wada powstała z winy kupującego. Musi jednak odpowiedzieć w ciągu 14 dni kalendarzowych.
Jakie prawa ma konsument przy reklamacji w 2026 roku?
Może żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy — zgodnie z zasadami rękojmi obowiązującymi w całej UE.
Źródła:
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1796)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071)
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1109)
https://www.gov.pl/web/finanse
https://uokik.gov.pl
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję