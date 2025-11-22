Reklamacje online w 2026 - co faktycznie się zmienia?

W 2026 roku nie są planowane zmiany dotyczące rękojmi za wady towaru ani zasad składania reklamacji w sklepach internetowych. Jedyna rzeczywista zmiana dotyczy instytucji finansowych — banków, ubezpieczycieli i firm pożyczkowych. Wprowadzone przepisy umożliwią składanie reklamacji elektronicznie jako domyślnej formy kontaktu.

Nowość od 2026: elektroniczna reklamacja w instytucjach finansowych

Reklamację będzie można złożyć mailowo, poprzez formularz online, bankowość elektroniczną lub aplikację mobilną.

Odpowiedź na reklamację będzie udzielana elektronicznie, chyba że klient zażąda wersji papierowej.

Klient nadal będzie mógł złożyć reklamację ustnie (telefonicznie lub w placówce).

Zmiana wynika z nowelizacji podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 4.11.2025 r. i wejdzie w życie 3 miesiące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Uwaga: Zmiana ta nie dotyczy zwykłych sprzedawców w e‑commerce ani reklamacji towarów — tam zasady pozostają bez zmian.

Reklamacje i rękojmia w e‑commerce — zasady obowiązujące w 2026 roku

Warto pamiętać o kluczowych zasadach, które pozostają niezmienne — to właśnie one będą stanowić fundament ochrony konsumenta w e‑commerce i w 2026 roku nadal będą obowiązywać w niezmienionym zakresie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

1. Rękojmia — podstawowy tryb reklamacji

Rękojmia w 2026 roku będzie funkcjonować na takich samych zasadach jak obecnie. Konsument będzie mógł zażądać:

naprawy towaru,

wymiany na nowy,

obniżenia ceny,

odstąpienia od umowy (jeśli wada jest istotna).

Sprzedawca będzie zobowiązany do odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni. Brak odpowiedzi w ustawowym terminie będzie równoznaczny z uznaniem reklamacji.

2. Gwarancja — dobrowolne zobowiązanie producenta

W 2026 roku warunki gwarancji nadal będzie ustalać gwarant (najczęściej producent), a konsument zachowa prawo jednoczesnego korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi.

3. Zwroty w e‑commerce — 14 dni bez podania przyczyny

W 2026 roku konsumenci zachowają również prawo do 14‑dniowego odstąpienia od umowy przy zakupach online — uprawnienie to pozwoli na zwrot towaru bez podawania przyczyny i pozostanie jednym z podstawowych elementów ochrony kupujących w e‑commerce.

Tabela: różnice między reklamacją, rękojmią i gwarancją w 2026 roku

Tryb Kogo obowiązuje? Czas trwania Czego może żądać konsument? Odpowiedzialność sprzedawcy Rękojmia Każdy sprzedawca 2 lata od wydania towaru naprawa, wymiana, obniżenie ceny, odstąpienie obowiązkowa, niezależna od gwarancji Gwarancja Gwarant (najczęściej producent) według karty gwarancyjnej naprawa lub wymiana dobrowolna Zwrot 14 dni Sprzedawca w e‑commerce 14 dni odstąpienie od umowy obowiązkowe dla e‑commerce Reklamacja finansowa (nowość) banki, ubezpieczyciele, firmy pożyczkowe 30 dni na odpowiedź zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej odpowiedź domyślnie elektroniczna

Poradnik: jak złożyć reklamację online w 2026 roku?

Krok 1: Zbierz dowody

zdjęcia lub film pokazujący wadę,

potwierdzenie zakupu,

opis problemu.

Krok 2: Napisz reklamację

Powinna zawierać:

dane konsumenta,

numer zamówienia,

opis wady,

żądanie (np. wymiana, naprawa).

Krok 3: Wyślij reklamację

Do wyboru:

formularz reklamacyjny na stronie e‑sklepu,

e‑mail,

tradycyjny list.

Krok 4: Oczekuj odpowiedzi

Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź — inaczej reklamacja zostanie uznana.

Wzór krótkiej reklamacji (do e‑commerce)

Temat: Reklamacja towaru — zamówienie nr [X]

Szanowni Państwo,

towar otrzymany dnia [data] posiada wadę: [opis]. W związku z tym składam reklamację na podstawie przepisów o rękojmi i wnoszę o [naprawę/wymianę/obniżenie ceny/zwrot].

Proszę o odpowiedź w ustawowym terminie 14 dni.

Z poważaniem

[Imię i nazwisko]

Jakie zmiany w reklamacji online obowiązują od 2026?

W 2026 roku jedyna zmiana dotyczy formy reklamacji wobec podmiotów finansowych. W e‑commerce nie ma żadnych nowych obowiązków dla sprzedawców — nadal obowiązuje rękojmia, gwarancja i zwroty 14‑dniowe.

FAQ

Jakie zmiany w reklamacji online obowiązują od 2026 roku?

Nowością jest możliwość składania reklamacji elektronicznych do instytucji finansowych — sklepy internetowe nadal działają według dotychczasowych zasad.

Czy zasady rękojmi zmienią się w 2026 roku?

Nie — rękojmia działa na takich samych zasadach jak dotychczas.

Czy w 2026 roku konsument nadal ma 14 dni na zwrot towaru?

Tak, każdy zakup online można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych.

Czy sprzedawca może odmówić reklamacji?

Tak, jeśli udowodni, że wada powstała z winy kupującego. Musi jednak odpowiedzieć w ciągu 14 dni kalendarzowych.

Jakie prawa ma konsument przy reklamacji w 2026 roku?

Może żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy — zgodnie z zasadami rękojmi obowiązującymi w całej UE.

