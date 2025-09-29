W sobotę po raz 20. przeprowadzono państwowe egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz po raz 18. na aplikację komorniczą. Egzaminy przebiegły bez zakłóceń, obyło się bez incydentów. Do egzaminów przed 49 komisjami egzaminacyjnymi przystąpiło w tym roku 5317 osób, z czego pozytywnie ukończyło je 3661 kandydatów. Oznacza to wynik nieco gorszy niż w ub. r., kiedy to do egzaminów podeszło 5584 osoby, a zdało je 3989.

Najlepsi radcowie i adwokaci – wyniki państwowych egzaminów wstępnych 2025

Najwięcej osób przystąpiło do egzaminu radcowskiego – 2642 kandydatów, z których zdało 1864, co daje wynik 70,6 proc. Egzamin adwokacki ukończyło pozytywnie 1485 z 2097 osób (70,8 proc.).

Gorsze wyniki odnotowano w przypadku egzaminu notarialnego – z 494 przystępujących zdało 260 osób, co stanowi 52,6 proc. Egzamin komorniczy powiódł się 52 z 84 kandydatów (61,9 proc.).

Zdawalność egzaminów prawniczych w miastach – Kraków i Białystok na czele

Najwyższe i najniższe wyniki różniły się w zależności od miasta. Egzamin adwokacki najlepiej zdawano w Krakowie (80,3 proc.), a najgorzej w Kielcach (57,9 proc.). W przypadku egzaminu radcowskiego najwyższą zdawalność odnotowano w Białymstoku (82,3 proc.), a najniższą w Olsztynie (51 proc.).

Egzamin notarialny cieszył się najwyższą zdawalnością w Katowicach (60 proc.), natomiast najniższy wynik zanotowano w Krakowie (45,5 proc.). W egzaminie komorniczym najlepiej wypadli z kolei kandydaci w Krakowie (68,8 proc.), a najniższa zdawalność była w Poznaniu (51,7 proc.).

Egzaminy wstępne na aplikacje w Warszawie. Liczba kandydatów i wyniki

Najwięcej kandydatów przystąpiło do egzaminów wstępnych w stolicy. Do egzaminu adwokackiego zgłosiły się 853 osoby w pięciu komisjach, przy zdawalności 71,4 proc. Egzamin radcowski zdało 70,8 proc. z 716 kandydatów w czterech komisjach.

Egzamin notarialny ukończyło w Warszawie 149 osób, ze zdawalnością 55 proc., natomiast w przypadku egzaminu komorniczego do egzaminu przystąpiło 39 osób, a zdało go 66,7 proc.

Rośnie liczba prawników w Polsce. Statystyki i rozwój zawodów prawniczych

W ciągu dwóch dekad do państwowych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze przystąpiło łącznie 171 409 osób, z czego 83 317 uzyskało wynik pozytywny. Największym zainteresowaniem niezmiennie cieszy się aplikacja radcowska – wybrało ją aż 91 580 kandydatów. Na aplikację adwokacką zdecydowały się 59 004 osoby, na notarialną – 15 398, a na komorniczą – 5427.

Zasady egzaminów są takie same od 2009 r. Polegają one na rozwiązaniu testów jednokrotnego wyboru, które składają się ze 150 pytań. Aby uzyskać wynik pozytywny, kandydaci muszą udzielić prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 100 pytań. Czas na rozwiązanie testu wynosi 150 minut. Dla osób z niepełnosprawnościami czas ten został wydłużony o połowę, do 225 minut.

Zarówno korporacja adwokacka, jak i radcowska uważają, że nadszedł czas, aby zmienić zasady egzaminacyjne i wprowadzić przynajmniej dodatkowy egzamin ustny. Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedziało DGP, że na razie nie ma takich planów.

W opinii resortu sprawiedliwości wprowadzenie jednolitych państwowych egzaminów znacząco poszerzyło dostęp do zawodów prawniczych i tym samym do profesjonalnej pomocy prawnej w Polsce.

W 2006 r. liczba adwokatów i radców prawnych wynosiła 68 na 100 tys. mieszkańców, natomiast według stanu na 30 czerwca br. wskaźnik ten wzrósł do 175 osób na 100 tys. mieszkańców.