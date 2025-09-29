W 2025 roku do wstępnych egzaminów prawniczych na aplikację radcowską, adwokacką, notarialną oraz komorniczą przystąpiło 5317 kandydatów w 49 komisjach, z czego pozytywny wynik uzyskało 3661 osób. Dla porównania, w 2024 roku do testów podeszło 5584 kandydatów, a zdało 3989.

Egzaminy odbywały się w całej Polsce, 27 września 2025 r. Kandydaci mieli 150 minut na rozwiązanie testów jednokrotnego wyboru, składających się ze 150 pytań z trzema wariantami odpowiedzi. Aby zdać, należało udzielić co najmniej 100 poprawnych odpowiedzi. Zakres materiału egzaminacyjnego został opublikowany już w marcu, a wykazy aktów prawnych obejmowały od 43 do 51 pozycji.

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

Egzamin na aplikację radcowską cieszył się wysoką frekwencją. Do egzaminu wstępnego przystąpiło 2642 osób. Spośród wszystkich uczestniczących w tym egzaminie pozytywny wynik uzyskało 1864 zdających.

Najwyższą zdawalność odnotowano w Białymstoku, ponad 82 proc. Najniższy wynik osiągnięto w Olsztynie 51,5 proc.

Obecnie na aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie kształci się blisko 1,5 tys. absolwentów wydziałów prawa.

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką

Tegoroczne wyniki są zbliżone do rezultatów z lat ubiegłych. Do egzaminu przystąpiło 2097 osób, z czego zdało 1485, co daje zdawalność na poziomie 70,8 proc. Dla porównania, w ubiegłym roku wskaźnik wynosił 74 proc.

Najwyższą zdawalność odnotowano w Krakowie – powyżej 80,3 proc. Natomiast najmniej osób zdało w Kielcach – niespełna 58 proc.

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację notarialną

W przypadku aplikacji notarialnej egzamin przeprowadzono w 6 komisjach w całym kraju. Spośród 515 dopuszczonych kandydatów do testu przystąpiło 494 osoby, z czego pozytywny wynik uzyskało 260, czyli 52,6 proc. Dla porównania, w ubiegłym roku zdawalność wynosiła 48,5 proc.

Najlepszy wynik odnotowano w Katowicach – 60 proc, a najniższy w Gdańsku – 45,5 proc.

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą

Z kolei do egzaminu na aplikację komorniczą przystąpiło 84 kandydatów, z czego zdały 52 osoby. Najwyższą zdawalność odnotowano w Krakowie 68,8 proc., a najniższą w Poznaniu 51,7 proc.

Wyniki w warszawskich komisjach

Najwięcej kandydatów przystąpiło do egzaminów wstępnych w stolicy:

Adwokacka – 853 osoby, 5 komisji, zdawalność 71,4 proc.

Radcowska – 716 osób, 4 komisje, zdawalność 70,8 proc.

Notarialna – 149 osób, zdawalność 55 proc.

Komornicza – 39 osób, zdawalność 66,7 proc.

Egzamin wstępny na aplikację radcowską i adwokacką - zestaw pytań i odpowiedzi

Zestaw pytań na egzamin wstępny na aplikację radcowską i adwokacką 27 września 2025 pobierz plik

Wykaz prawidłowych odpowiedzi do zestawu pytań na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską pobierz plik

Egzamin wstępny na aplikację notarialną - zestaw pytań i odpowiedzi

Zestaw pytań na egzamin wstępny na aplikację notarialną 27 września 2025 pobierz plik

Wykaz prawidłowych odpowiedzi do pytań na egzamin wstępny na aplikację notarialną pobierz plik

Egzamin wstępny na aplikację komorniczą - zestaw pytań i odpowiedzi