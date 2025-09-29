Do egzaminów przed 49 komisjami egzaminacyjnymi przystąpiło w tym roku 5317 osób, z czego pozytywny wynik uzyskało 3661 kandydatów. Dla porównania, w 2024 roku do egzaminów podeszło 5584 osób, a zdało 3989. Egzamin składał się z testu jednokrotnego wyboru obejmującego 150 pytań. Aby zdać, kandydaci musieli poprawnie odpowiedzieć na minimum 100 z nich. Na rozwiązanie testu przewidziano 150 minut, natomiast osoby z niepełnosprawnościami otrzymały dodatkowy czas – łącznie 225 minut.

W tym roku egzaminy przebiegły bez zakłóceń. Wszystkie przesyłki dotarły do komisji w nienaruszonym stanie, a incydentów nie odnotowano. Jak relacjonują przewodniczący komisji, wielu zdających zakończyło testy przed czasem. Również wskaźnik zdawalności okazał się wysoki. Widać, że studenci już na etapie studiów starannie dobierają przedmioty zgodnie z profilem wybranej aplikacji – powiedziała Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zdający podkreślają, że w tym roku egzamin nie był trudny, choć, jak przyznają, że niektóre pytania ich zaskoczyły. Co zaskoczyło zdających pisaliśmy w artykule:

Wyniki egzaminów prawniczych

Adwokacka – przystąpiło 2097 osób, zdało 1485 (70,8%).

Radcowska – przystąpiły 2642 osoby, zdały 1864 (70,6%).

Notarialna – przystąpiło 494 osoby, zdało 260 (52,6%).

Komornicza – przystąpiły 84 osoby, zdały 52 (61,9%).

Najwyższa i najniższa zdawalność

Adwokacka – najwyższa w Krakowie (80,3%), najniższa w Kielcach (57,9%).

Radcowska – najwyższa w Białymstoku (82,3%), najniższa w Olsztynie (51,5%).

Notarialna – najwyższa w Katowicach (60%), najniższa w Krakowie (45,5%).

Komornicza – najwyższa w Krakowie (68,8%), najniższa w Poznaniu (51,7%).

Wyniki w Warszawie

Najwięcej kandydatów przystąpiło do egzaminów wstępnych w stolicy:

Adwokacka – 853 osoby, 5 komisji, zdawalność 71,4%.

Radcowska – 716 osób, 4 komisje, zdawalność 70,8%.

Notarialna – 149 osób, zdawalność 55%.

Komornicza – 39 osób, zdawalność 66,7%.

Wynik pozytywny i wpis na listę aplikantów

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik, mają prawo – w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu – złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów i rozpocząć aplikację.

Wynik negatywny z egzaminów prawniczych? Kandydat może się odwołać

Warunkiem wpisania na listę aplikantów i odbywania wybranej aplikacji jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego, Kandydat, który nie zdał egzaminu na aplikację prawniczą, ma 14 dni na odwołanie do ministra sprawiedliwości (termin liczy się od doręczenia uchwały komisji kwalifikacyjnej ustalającej wynik egzaminu wstępnego). Jeśli komisja po ponownym rozpatrzeniu stwierdzi błąd, minister uchyla uchwałę i zleca ponowne rozpatrzenie sprawy.