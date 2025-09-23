Minister sprawiedliwości zgodził się na utworzenie w Trójmieście placówki Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Nabór do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Trójmieście – terminy i szczegóły

- Od 1 marca 2026 r. rozpoczniemy zajęcia na terenie Trójmiasta. Nie mogę dziś wskazać dokładnej lokalizacji, ponieważ do momentu podpisania umowy nie możemy ujawniać szczegółów. Będą dwie grupy, 30 osób na aplikacji sędziowskiej i 30 na aplikacji prokuratorskiej - mówi Piotr Girdwoyń, dyrektor KSSiP.

Szkoła zachęca absolwentki i absolwentów wydziałów prawa, zwłaszcza z północnych regionów Polski, do składania dokumentów na konkurs na aplikację sędziowską i prokuratorską. Pierwszy etap konkursu zaplanowano na 30 października 2025 r., a drugi na 19 listopada 2025 r. Termin składania zgłoszeń upływa 25 września 2025 r. o godz. 13:00.

Sędzia Maciej Świder ze Stowarzyszenia Absolwentów i Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Votum uważa, że utworzenie filii to dobre rozwiązanie, ponieważ dotychczas osobom z południa Polski łatwiej było kształcić się w KSSiP, aniżeli z części północnej kraju.

Filia KSSiP w Trójmieście. Jednolita jakość kształcenia przyszłych sędziów i prokuratorów

- Z drugiej jednak strony pojawia się pytanie, czy nie ucierpi na tym jakość kształcenia. Założeniem KSSiP jest bowiem ustandaryzowanie edukacji przyszłych sędziów i prokuratorów. Mam obawy, czy podział na dwa ośrodki nie spowoduje różnic w poziomie. Wydaje się, że musimy zobaczyć, jak w praktyce będzie funkcjonować ta filia – komentuje.

Obawy rozwiewa Piotr Girdwoyń.

- To nie jest osobna szkoła, tylko KSSiP, z jedną listą wykładowców i jednolitymi standardami. Zajęcia i sprawdziany odbywają się w tym samym czasie i na takich samych zasadach - tłumaczy.

Dyrektor wyjaśnia, że rozmowy o uruchomieniu zajęć w północnej Polsce toczyły się od dawna. - Z tego regionu mamy niewielu aplikantów, a jednocześnie obserwuje się duży deficyt kadrowy w sądach i prokuraturach. W skali kraju co roku więcej prokuratorów odchodzi z zawodu niż udaje się wykształcić, co stanowi poważne wyzwanie dla systemu. Na razie nie chciałbym się wypowiadać co do ewentualnych kolejnych lokalizacji. W pierwszej kolejności należy zakończyć projekt trójmiejski – mówi dyrektor KSSiP.

- Jeśli chodzi o spadającą liczbę chętnych, to oczywiście uruchomienie filii może w tym pomóc. Nie oszukujmy się jednak, główną przyczyną są wciąż niskie stypendia aplikantów. Owszem, ostatnio zostały one podniesione o tysiąc złotych netto, ale nadal nie są to kwoty, które zachęcają do podjęcia tak trudnego wyzwania - uważa Maciej Świder.

W ostatnich latach liczba miejsc w KSSiP wynosiła średnio ok. 150 na aplikacji sędziowskiej i 70 na prokuratorskiej. Limity zostały jednak zwiększone – w tym roku to odpowiednio 155 miejsc na aplikacji sędziowskiej i 100 na prokuratorskiej, przy czym mogą jeszcze zostać rozszerzone o 45 miejsc (30+15).