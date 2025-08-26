Potrzeba znalezienia właściwego brokera była jednym z głównych tematów poruszanych na zorganizowanym 5 sierpnia spotkaniu prezydium KRRP. W 2026 r. kończy się bowiem umowa dotycząca programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych. Stąd decyzja o powołaniu grupy roboczej.

– Podjęliśmy uchwałę w sprawie powołania grupy roboczej, której zadaniem będzie praca na rzecz wyboru brokera ubezpieczeniowego do współpracy z naszym samorządem. Broker ma nam pomóc w uzyskaniu najlepszych możliwych warunków ubezpieczenia dla naszych koleżanek i kolegów. Umowa z obecnym ubezpieczycielem radców prawnych dobiega końca w 2026 r. Grupa robocza zajmie się zebraniem ofert, porównaniem ich, rozmową z oferentami, a finalnie zarekomenduje dokonanie najbardziej korzystnego dla naszego samorządu wyboru – mówi Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Izby Radców Prawnych.

Z kolei prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podczas posiedzenia 11 sierpnia przeanalizowało wstępnie oferty złożone przez brokerów, przygotowując się do zawarcia umowy generalnej ubezpieczenia OC adwokatów na lata 2026–2030. Nie ma jednak informacji o tym, czy adwokaci wzorem radców prawnych zdecydują się na powołanie do tego celu specjalnej grupy.

Ubezpieczenia dla samorządów prawniczych i zawodowe prawników

Broker ubezpieczeniowy w samorządach prawniczych pełni zazwyczaj rolę pośrednika i doradcy przy wyborze oraz obsłudze polis. Prawo wymaga bowiem, by każdy radca prawny oraz adwokat miał ubezpieczenie OC. Broker może zaoferować dodatkowe polisy dla chętnych prawników, takie jak np. nadwyżkowe OC (ponad ustawową sumę gwarancyjną), od następstw nieszczęśliwych wypadków, majątkowe czy zdrowotne. W praktyce broker najczęściej obsługuje zarówno ubezpieczenia instytucjonalne (samego samorządu), jak i zawodowe, związane z wykonywaniem zawodu (radców prawnych oraz adwokatów). ©℗