Chodzi o sytuacje, w których pojawia się zarzut naruszenia przepisów ustawy lub niewłaściwego ustalenia wyników wyborów. Jak czytamy w petycji, dodany do ustawy art. 14a ustawy – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1564 ze zm.) miałby zagwarantować w takich przypadkach członkom zgromadzenia wyborczego możliwość wniesienia „protestu na piśmie do sądu dyscyplinarnego właściwego dla miejsca przeprowadzenia wyborów, a w przypadku wyborów dokonywanych przez Krajowy Zjazd Adwokatury – do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, za pośrednictwem komisji skrutacyjnej”. Sąd dyscyplinarny rozpatrywałby protest w składzie trzech członków na posiedzeniu niejawnym, a wydając postanowienie o nieważności wyborów, stwierdzałby jednocześnie wygaśnięcie odpowiedniego mandatu.

W uzasadnieniu petycji przywołano sytuację, jaka miała miejsce w listopadzie 2024 r. podczas Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Krakowie. W jego trakcie część uczestników zgłaszała poważne zastrzeżenia co do przebiegu procesu wyborczego. Zdaniem mec. Roberta Pogorzelskiego, autora petycji, to zdarzenie pokazało wyraźnie, że w przypadku wyborów dokonywanych przez zgromadzenia izb adwokackich oraz Krajowy Zjazd Adwokatury nie istnieje system jakiejkolwiek zewnętrznej, niezależnej kontroli wyników wyborów dokonanych przez właściwą komisję skrutacyjną, zaś rozstrzyganiem wszelkich wątpliwości zajmuje się sama ta komisja. Prawnik konkluduje, że „takie rozwiązanie zupełnie nie przystaje do standardów demokratycznego państwa prawnego, zgodnie z którym oczywistym jest, że każdy proces wyborczy przewidziany ustawą powinien podlegać niezależnej, zewnętrznej kontroli”.

Sejmowa komisja nie uwzględniła jednak tej argumentacji. Jej zdaniem tworzenie prawa na podstawie jednego przypadku nie jest właściwe. Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia podnoszono również, że istnieją pewne sposoby na to, aby członek zgromadzenia wyborczego mógł wyrazić swój sprzeciw. Może on zgłosić wniosek formalny co do sposobu przeprowadzenia zgromadzenia albo wyborów lub wnieść sprzeciw od czynności przewodniczącego.

Zdecyduje Krajowy Zjazd Adwokatury

Decyzja komisji nie zamyka ostatecznie drogi do ewentualnych zmian. Temat zostanie ponownie poruszony podczas Krajowego Zjazdu Adwokatury, który ma się odbyć pod koniec czerwca.

– Ja uważałem, że regulacja taka jak przedstawiona w petycji jest potrzebna. Jednak głównym dysponentem przepisów o adwokaturze jest samorząd. I jeżeli ów samorząd na szczeblu centralnym ma na ten temat inne zdanie, to przyjmuję ten fakt do wiadomości – komentuje mec. Robert Pogorzelski. ©℗