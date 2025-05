Prokuratura Europejska to niezależny organ Unii Europejskiej, którego zadaniem jest walka ze sprawcami przestępstw naruszających interesy finansowe wspólnoty, m.in. nadużyć finansowych, transgranicznych oszustw podatkowych, prania brudnych pieniędzy i przestępstw korupcyjnych.

"Tzw. delegowani prokuratorzy europejscy są wybierani w drodze konkursu i realizują zadania na rzecz Prokuratury Europejskiej w krajach członkowskich UE. To nasi krajowi prokuratorzy, którzy są wybierani do pełnienia tej funkcji. Myślę, że będziemy mieli 20-22 prokuratorów europejskich delegowanych do kilku jednostek w Polsce" – powiedział Bodnar.

Gdzie będzie biuro Prokuratury Europejskiej?

Zapowiedział, że biuro Prokuratury Europejskiej w Katowicach zostanie oficjalnie otwarte 16 czerwca. Będzie mieściło się w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Katowicach. W uroczystości otwarcia ma wziąć udział m.in. szefowa Prokuratury Europejskiej Laura Kovesi.

Będzie to drugie biuro Prokuratury Europejskiej w Polsce. Pierwsze działa w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

"Czasami duże grupy przestępcze działają na terenie kilkunastu krajów UE. I dzięki temu, że Prokuratura Europejska będzie miała swoje delegatury w Polsce, że będą tam działali polscy prokuratorzy, łatwiej będzie nam takie grupy przestępcze rozpracować, a dzięki temu m.in. odzyskać pieniądze, które powinny znaleźć się w budżecie państwa" – wskazał Bodnar.

Główna siedziba Prokuratury Europejskiej mieści się w Luksemburgu. Polskę reprezentuje tam prok. Grażyna Stronikowska.

Decyzja zapadła w 2023 roku

Wniosek o przystąpienie do Prokuratury Europejskiej Bodnar podpisał po objęciu resortu sprawiedliwości pod koniec 2023 r. W związku z tym konieczna była nowelizacja zapisów m.in. prawa o prokuraturze i Kodeksu postępowania karnego. Została ona uchwalona przez parlament i zaakceptowana przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2025 r.

W czwartek Bodnar wziął udział w XXXI Międzynarodowym Kongresie Federacji Prawa Europejskiego (FIDE) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym Katowicach. Kongres FIDE po raz pierwszy odbywa się w Polsce. Eksperci z całej UE dyskutują podczas niego o największych wyzwaniach prawnych wspólnoty.

Tegoroczny kongres dotyczy przede wszystkim bezpieczeństwa i znaczenia UE. Trzy główne tematy to: prawo UE w sytuacjach nadzwyczajnych, regulacja usług i rynków cyfrowych oraz solidarność i bezpieczeństwo energetyczne w kontekście zielonej transformacji i zarządzania kryzysowego.

Międzynarodowa Federacja Prawa Europejskiego zrzesza stowarzyszenia z państw członkowskich UE, których celem jest rozpowszechnianie wiedzy o prawie unijnym i integracja środowisk prawniczych wokół idei integracji europejskiej. Kongres FIDE odbywa się co dwa lata od 1961 r. To jeden z najważniejszych obszarów działalności federacji.(PAP)