"Potwierdzamy, że dziś (czwartek - PAP) do Prokuratury Krajowej wpłynęło zawiadomienie od Grupy Azoty" - poinformowała w czwartek PAP PK. Nie odpowiedziała na pytanie, czego dokładnie dotyczy to zawiadomienie.

Podejrzenie popełnienia przestępstwa

Jak informowała spółka w środę komunikacie prasowym, 28 maja 2025 r. przekazała do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o uzasadnionym, jej zdaniem, podejrzeniu "popełnienia, w maju 2023 r., przestępstwa nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym i wyrządzenia (...) szkody majątkowej w wielkich rozmiarach przez nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez osoby obowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą Grupy Azoty Puławy, w związku z zawarciem Aneksu nr 5 do umowy na Budowę Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach".

Dodano, że "spółka analizuje również zasadność złożenia takiego zawiadomienia w związku z podjęciem samej decyzji o realizacji Budowy Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe". Pytana przez PAP o szczegóły sprawy spółka stwierdziła, że na obecnym etapie nie może ich podać.

Puławskie Azoty zawarły umowę z Polimeksem - Mostostal w sprawie budowy elektrowni zasilanej węglem w 2019 r. Pierwotny termin z kontraktu z Polimeksem Mostostalem z 2019 r. przewidywał oddanie bloku w III kwartale 2022 r. Azoty zaznaczały, że ukończenie inwestycji było przez Polimex Mostostal wielokrotnie przekładane.

Według raportów giełdowych puławskich Azotów 29 maja 2023 r. ówczesny zarząd Grupy Azotowe Puławy na podstawie informacji otrzymanych od Polimeksu-Mostostal, generalnego wykonawcy umowy o kompleksową realizację budowy bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe informował, że nie będzie możliwe zakończenie inwestycji w uzgodnionym między stronami terminie - 3 czerwca 2023 r.

Co przedstawiła spółka?

Spółka wskazała, że niewłaściwa praca turbiny parowej spowodowała konieczność wstrzymania części prac rozruchowych. Przekazała wówczas, że Polimex- Mostostal oczekuje na przekazanie przez dostawcę turbiny raportu technicznego z zaistniałego zdarzenia. Wykonawca ocenił wtedy, że w związku z tym zakończenie inwestycji (przekazanie bloku do eksploatacji) nastąpi do dnia 30 września 2023 r.

Pod koniec maja 2023 r. akcjonariusze Puław zgodzili się na zwiększenie budżetu projektu budowy węglowego bloku energetycznego do 1,230 mld zł.

14 lipca 2023 r. Grupa Azoty Puławy przekazała, że podpisała aneks do umowy dotyczącej budowy bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe z konsorcjum w składzie: Polimex-Mostostal, Polimex Energetyka oraz SBB Energ, wykonawcą inwestycji. Aneks zwiększał wynagrodzenie przysługujące temu wykonawcy z tytułu realizacji umowy o kwotę 35 mln zł do kwoty około 1,2 mld zł oraz wydłużył okres realizacji kontraktu o 223 dni. Jako termin zakończeni inwestycji konsorcjum wykonawcy wskazało 30 września 2023 r.

17 stycznia 2025 r. spółka Grupa Azoty Puławy wypowiedziała jednak Polimeksowi Mostostalowi kontrakt na budowę węglowego bloku energetycznego w części niezrealizowanej, jak podała, z winy wykonawcy. Puławskie zakłady zażądały od wykonawcy zinwentaryzowania wykonanych prac i opuszczenia terenu budowy oraz przekazania brakującej dokumentacji, w tym aktualnego stanu rozliczeń z podwykonawcami.

Grupa Azoty Puławy informowała też wtedy, że zdecydowała o wystawieniu i doręczeniu wykonawcy inwestycji bloku węglowego 100 MWe (konsorcjum Polimex Mostostal S.A) noty obciążeniowej w wysokości ponad 239 mln zł "z tytułu zapłaty kary umownej za odstąpienie od kontraktu z przyczyn leżących po stronie wykonawcy".

Z kolei Polimex Mostostal uznał wypowiedzenie za bezpodstawne i nie wywołujące skutków prawnych ze względu na uprzednie skuteczne odstąpienie przez wykonawcę od umowy w dniu 12 grudnia 2024 r. z winy zamawiającego.

O Grupie Azoty

Grupa Azoty Puławy to jeden z największych producentów nawozów azotowych w Polsce, produkuje również melaminę. Spółka należy do Grupy Azoty - drugiego w UE producenta nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Wytwarza również poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji.

Polimex Mostostal realizuje inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej, gazowej oraz ochrony środowiska. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie firmy, 64 proc. akcji przedsiębiorstwa należy do Enei, Energi, PGE, PGNiG Technologie - inwestorów, którzy działają łącznie i w porozumieniu. (PAP)