Wśród najczęściej stosowanych testamentów są testament własnoręczny, czyli holograficzny, oraz testament notarialny – sporządzany u notariusza. Który z tych dwóch najbardziej popularnych sposobów na przekazanie majątku warto wybrać? To zależy od naszych preferencji. Poniżej 5 wskazówek ułatwiających podjęcie decyzji. W rozmowie z serwisem GazetaPrawna.pl omówiła je radczyni prawna Justyna Kowalczyk.

1. Testament notarialny. Trzeba za niego zapłacić, ale nie ma ryzyka popełnienia błędów

W przypadku testamentu notarialnego, który jest sporządzany w formie aktu prawnego, nie ma ryzyka, że popełnimy błąd. Nad procedurą czuwanotariusz, dzięki czemu mamy pewność, że wszystko przebiegnie zgodnie z prawem. Taki testament jest trudniej podważyć w porównaniu ze sporządzonym własnoręcznie. Jeśli zdecydujemy się na testament notarialny, musimy udać się do notariusza – nie da się go sporządzić samodzielnie – i zapłacić. Usługa kosztuje ok. 200 zł.

2. Testament własnoręczny. Prosty do sporządzenia, jednak musimy pamiętać o kilku szczegółach

Drugą najczęściej wybieraną formą przekazania majątku jest testament sporządzony własnoręcznie. Jeśli się na nią zdecydujemy, musimy pamiętać, by był napisany odręcznie (długopisem, a nie ołówkiem) przez spadkodawcę oraz zawierał datę i podpis. Brak tych elementów skutkuje nieważnością testamentu.

Można go napisać w każdym momencie życia. Ryzyko, które niesie ze sobą wybór tej formy, dotyczy zagubienia lub zniszczenia testamentu, jeśli będzie niewłaściwie przechowywany. Poza tym łatwiej podważyć jego autentyczność, bo nie musi być sporządzany przy świadkach.

3. Sporządziliśmy testament… I co dalej?

Aby testament miał moc prawną, nie trzeba iść do notariusza. Dokument jest ważny, nie potrzebujemy świadków i nie musimy go nigdzie rejestrować. Testament można trzymać w domu, dać go zaufanej osobie, można też zostawić u notariusza. Warto o tym pamiętać – również testament niesporządzony u notariusza można u niego przechować.

4. Ryzyko zagubienia lub zniszczenia testamentu. Jak temu zapobiec?

Jeśli zdecydujemy się na własnoręczne sporządzenie testamentu, warto rozważyć opcję przechowania dokumentu u notariusza. Wówczas możemy powiedzieć np. naszym dzieciom, że testament jest w kancelarii notarialnej, podać jej adres, aby wiedziały, gdzie się udać. Jeśli dokument będzie przechowywany u notariusza, uzyskamy również bezpłatny wpis do rejestru testamentów. Dzięki temu łatwo później można odnaleźć dokument.

Ważne Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości koszt przechowania testamentu u notariusza wynosi 61,50 zł. To jednorazowa opłata. Sporządzenie testamentu u notariusza kosztuje od 180 do 246 zł.Wpis do rejestru testamentów jest bezpłatny.

Wpis do rejestru testamentów nie jest obowiązkowy, ale jest zalecany.

5. Dlaczego warto zrobić wykaz majątku?

Bez względu na to, czy zdecydujemy się na testament własnoręczny, czy u notariusza, warto sporządzić wcześniej wykaz majątku i rozdzielić, kto jaką rzecz ma odziedziczyć. W prawie jest dozwolone podanie w procentach, kto ile dziedziczy, np. dzieci – Anna i Krzysztof po 50 proc majątku. Jednak w praktyce może to przysporzyć spadkobiorcom sporo problemów. Zdarza się, że nie jest łatwe znalezienie majątku po śmierci właściciela, czasami potrzebne są czynności detektywistyczne, które wymagają analizy wielu rzeczy. Zatem najlepiej, by spadkodawca wcześniej wymienił majątek i wskazał konkretnie w testamencie, co kto dziedziczy.