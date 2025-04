Z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r. wzrośnie wynagrodzenie asystentów prokuratorów – tak wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego w środę przez Ministerstwo Sprawiedliwości (MS). Resort zrezygnował z vacatio legis i wskazał, że nowe przepisy wejdą w życie zaledwie dzień po ich opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Pensje asystentów prokuratorów wzrosną na każdym szczeblu. Kwota minimalnego wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej na tym stanowisku w prokuraturze rejonowej urośnie z 5 tys. do 6,5 tys. zł. Bez zmian pozostanie natomiast górna granica – ustalona na poziomie 8 tys. zł. Analogiczna zmiana dotyczy zatrudnionych w prokuraturze okręgowej.

Pensje do 9 tys. zł

Nowe przepisy wyraźnie premiują starszych asystentów – zarówno tych pełniących obowiązki na szczeblu prokuratury rejonowej, jak i okręgowej. Resort przygotował dla nich podwyżkę o nawet kilka tysięcy złotych. Pensje tych pierwszych wahają się dziś w przedziale od 5200 zł do 8 tys. zł. Po wejściu w życie nowych przepisów ta grupa zawodowa będzie mogła liczyć na wynagrodzenie w przedziale 8–9 tys. zł. Ten zakres płacowy będzie identyczny dla starszych asystentów pracujących w prokuraturach okręgowych. Zniknie więc występująca dziś nieznaczna różnica w dolnych widełkach wynagrodzenia. W przypadku starszych asystentów w okręgu wynoszą one 5400 zł.

Takie same co asystentów w prokuraturach rejonowych widełki obejmą asystentów Prokuratury Krajowej i prokurator regionalnych. Dziś ich płace wahają się od 5200 do 8 tys. zł. Po zmianach wyniosą od 6,5 tys. zł do 8 tys. zł. Zaś starsi asystenci w tych instytucjach zamiast od 5600 zł do 8 tys. zł zarobią tyle samo co ich odpowiednicy na niższych szczeblach, tj. od 8 tys. do 9 tys. zł.

Zahamować odpływ kadr

Resort wyjaśnia, że brak zróżnicowania wynagrodzenia w zależności od stopnia prokuratury ma przeciwdziałać pokrzywdzeniu tych, którzy pracują na najniższym szczeblu, tj. w prokuraturach rejonowych. Zdaniem MS przyjęcie odmiennego kryterium i podnoszenie widełek wynagrodzeń wraz ze wzrostem znaczenia instytucji wiązałoby się „z częstym przenoszeniem się tych osób do wyższych jednostek organizacyjnych prokuratury albo wręcz z ich odejściem z prokuratury, skoro osiągnięcie większych zarobków oraz szansę rozwoju zawodowego dawałby jedynie awans zawodowy do jednostki organizacyjnej prokuratury wyższego rzędu”.

Działania resortu sprawiedliwości są podyktowane niezadowoleniem pracowników prokuratury, którzy od kilku lat domagali się podwyżek płac i wskazywali, że rozdźwięk pomiędzy ich wynagrodzeniem a wynagrodzeniami pobieranymi przez prokuratorów jest dramatyczny. W licznych apelach kierowanych do ministra sprawiedliwości wskazywano na pilną potrzebę urealnienia pensji asystentów prokuratorów oraz pozostałych pracowników tych instytucji. Przedstawiciele związków zawodowych przekonywali, że tylko zdecydowane działania ze strony resortu są w stanie zatamować odpływ osób zatrudnionych w prokuraturach. ©℗