Z policyjnych statystyk wynika, że rośnie skala przemocy domowej w Polsce. Odnotowano zarówno więcej postępowań, jak i dokonano więcej zatrzymań. Rosną także statystyki dotyczące "Niebieskich kart". Tymczasem rząd prawie pół roku zwleka z przyjęciem Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2023.

- Transparentność działań Państwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest kluczowa, aby zapewnić zaufanie obywateli i organizacji pozarządowych do podejmowanych działań. Opóźnienia w przedstawieniu tak ważnego dokumentu mogą budzić wątpliwości co do skuteczności i zaangażowania w walkę z przemocą domową - mówi adwokat Aleksandra Kutyma z Centrum Praw Kobiet.

Bez sprawozdania, bez analizy

Do 30 września 2024 Rada Ministrów powinna złożyć Sejmowi Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2023. Do tej pory tego dokumentu nie ma. Za jego przygotowanie odpowiada ministra ds. równości Katarzyna Kotula. Od miesiąca próbujemy dowiedzieć się, kiedy dokumentem zajmie się rząd – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie udziela nam odpowiedzi na to pytanie.

- Raport z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest jednym z kluczowych narzędzi oceny skuteczności polityki rządu w tym zakresie. Zawiera szczegółowe informacje o działaniach podejmowanych w różnych obszarach (np. wsparcie ofiar, działania edukacyjne, interwencje służb porządkowych i pomoc społeczna), a także dane na temat wyników tych działań – mówi Aleksandra Kutyma i dodaje: "Brak Raportu oznacza, że nie ma formalnej, całościowej - globalnej oceny dotychczasowych działań Państwa w walce z przemocą domową w 2023 r. Raport pozwala nie tylko na ocenę efektywności działań, ale także na identyfikację nowych wyzwań i obszarów wymagających wsparcia. Bez Raportu, podejmowanie kolejnych kroków mających na celu ograniczenie przemocy domowej staje się utrudnione, ponieważ brak jest danych, które pozwoliłyby na wyciąganie wniosków i podejmowanie odpowiednich decyzji".

Więcej przemocy domowej

Tymczasem ze statystyk wynika, że w 2023 roku policja zatrzymała większą liczbę sprawców przemocy domowej niż w 2022, a także wszczęto większą liczbę postępowań wobec sprawców.

W 2023 roku liczba wszczętych postępowań w sprawach związanych z przemocą domową wyniosła 33 199. Liczba ta rośnie od 2020 roku. Wówczas policja wszczęła 28 912 postępowań, a rok później - 28 835. W 2022 roku było ich 27 004.

Policja zatrzymała po raz kolejny więcej sprawców przemocy domowej niż w roku poprzednim. W 2022 ujęto 17 782 sprawców, a w 2023 – 18 801.

Wzrosła także liczba wypełnionych przez policję „Niebieskich kart”. W 2022 roku było ich 61 645, w tym 52 569 formularzy wszczynających procedurę. W 2023 roku było to odpowiednio 62 170 i 54 029.

- Przemoc w rodzinie to problem, który ma ogromny wpływ na życie wielu osób w tym dzieci, a jego skuteczne zwalczanie wymaga ciągłego monitorowania, raportowania i reagowania na zmieniające się okoliczności. Te statystyki wskazują na zwiększoną skuteczność działań służb mundurowych, jednak brak dokumentu, który szczegółowo przedstawiałby wyniki działań przeciwdziałania przemocy w rodzinie jakim jest Raport, może sugerować, brak pogłębionej analizy w tym zakresie - mówi Kutyma.

- Ministra ds. równości powinna skupić się na poprawie efektywności działań, zwiększeniu transparentności i zapewnieniu skutecznego monitorowania postępów w tym obszarze, aby rzeczywiście wpłynąć na zmniejszenie skali przemocy w rodzinie w tym przemocy wobec kobiet i dzieci - podsumowuje Kutyma.