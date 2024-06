Do Kancelarii Ministerstwa Zdrowia wpłynęła petycja, której autorzy domagają się wprowadzenia zakazu palenia papierosów i e-papierosów na balkonach i w oknach budynków jednorodzinnych. – Zdrowie tysięcy mieszkańców bloków jest ważniejsze niż "przyjemność" kilku osób –argumentują.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej petycję w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów na balkonach i w oknach budynków jednorodzinnych.

Autorzy petycji: Dym wchodzi do mieszkań, naraża dzieci

Osoby, które napisały petycję, następująco argumentują pismo:

osoby niepalące są narażone na wdychanie dymu tytoniowego od osób palących na balkonach

od osób palących na balkonach osoby niepalące nie mogą korzystać z balkonów, bo są narażone na działanie dymu papierosowego, tymczasem dla wielu niewychodzących z domu starszych osób wyjście na balkon to jedyny kontakt z otoczeniem

dym wchodzi do mieszkań, co naraża jeszcze większą liczbę osób, w tym dzieci.

Ponadto autorzy petycji informują, że zdają sobie sprawę, że balkon jest prywatną własnością właściciela, jednak podkreślają, że roznoszący się na boki i do góry dym naraża innych na przymusowe wdychanie toksycznego dymu i jego skutki.

Autorzy petycji wskazują, że wspólnoty i spółdzielnie nie chcą wprowadzić zakazu do swoich regulaminów, bo jak twierdzą, nie mają wsparcia prawnego ze strony państwa. Jako przykład podają Litwę, która w 2021 r. wprowadziła zakaz palenia na balkonach. "Teraz czas na nas!" – apelują autorzy pisma. Na Litwie wystarczy, aby jeden sąsiad zgłosi sprzeciw paleniu na balkonie, inni mieszkańcy wspólnoty muszą się dostosować i zaprzestać palenia.

Zakaz palenia papierosów. Jakie są aktualne przepisy?

W 2010 r. wprowadzono zakaz palenia w miejscach publicznych, który objął m.in. lokale gastronomiczno-rozrywkowe; przystanki komunikacji publicznej; tereny przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i pomieszczenia innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne; tereny uczelni; środki pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiekty służące obsłudze podróżnych; pomieszczenia obiektów sportowych; ogólnodostępne miejsca przeznaczone do zabaw dzieci.

Jak podaje internetowa strona rządowa, według wyników badań z 2011 r. wykonanych na zlecenie GUS po wejściu w życie 15 listopada 2010 r. zapisów ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2010 r. Nr 81, poz. 529) wyraźnie spadło narażenie na dym tytoniowy w miejscach publicznych. Największy, ponad dwukrotny, spadek narażenia odnotowano w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych (z 36% w 2009 r. do 14% w 2011 r.).

Kara za złamanie zakazu palenia

Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 700 z póź. zm.) określa także kary za nie stosowanie się do przepisów. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, „Kto będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem transportu, wbrew przepisom art. 5 ust. 1a nie umieszcza informacji o zakazie palenia, podlega karze grzywny do 2000 zł. Kto pali wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew postanowieniom art. 5, podlega karze grzywny do 500 zł".