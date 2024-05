Koniec z papierowymi listami biegłych sądowych. Nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych ma umożliwić prowadzenie tych list w formie elektronicznej i łatwe udostępnianie danych kontaktowych sądom.

Dziś listy biegłych są prowadzone w formie papierowej. Na stronach internetowych sądów, w trybie dostępu do informacji publicznej są zamieszczane jedynie podstawowe informacje, takie jak: imię i nazwisko sędziego, jego specjalizacja czy termin, do którego został ustanowiony. W Rejestrze Osób Biorących Udział w Postępowaniu Sądowym (ROBUS) znajdują się również wyłącznie te podstawowe dane.

Nowelizacja ma to zmienić. Do ROBUS trafią wszystkie informacje o biegłych, w tym ich adres i dane kontaktowe. Dodatkowo zostaną uzupełnione o numer PESEL, co pozwoli na pełną identyfikację biegłych, którzy mogą mieć to samo imię i nazwisko. Aby przetwarzanie tych danych było zgodne z RODO, konieczne jest nadanie tym przepisom rangi ustawowej.

Pełny dostęp do informacji o biegłych przez ROBUS będą mieli: sądy, minister sprawiedliwości czy prokuratorzy. Pozostali zainteresowani, w tym pełnomocnicy stron, będą mogli się zapoznać z nimi w siedzibie sądu z pomięciem danych kontaktowanych, adresu czy numeru PESEL (chyba że sami biegli zgodzą się na ich udostępnianie).

Zdaniem MS wzbogacenie ROBUS o dodatkowe informacje, w tym numer PESEL, nie wymaga przeprowadzania dodatkowej oceny skutków dla ochrony danych. System został bowiem tak zaprojektowany, że nie występują w nim obecnie podatności i zagrożenia dla ochrony danych osobowych. Dostęp do systemu jest zaś reglamentowany, przyznawany na wniosek uprawnionych podmiotów i zapewnia rozliczalność dostępu.

„Od momentu wdrożenia systemu ROBUS nie odnotowano przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w systemie. Tym samym uznać można, że już w fazie projektowania systemu prawidłowo zidentyfikowano ryzyka i uwzględniono środki” – można przeczytać w założeniach projektu.©℗