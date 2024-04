Prezes sądu nie jest zobligowany do wykonywania cyfrowych kopii orzeczeń i wysyłania ich zainteresowanemu, jeśli orzeczenia te zostały opublikowane w publicznej bazie – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wnioskodawca zwrócił się do prezesa sądu rejonowego o udostępnienie informacji publicznej w postaci kopii wszystkich wyroków wraz z uzasadnieniami wydanych w danym roku oraz zarejestrowanych we wskazanym repertorium pod określonym symbolem. Wskazał, że mają one być zapisane na płycie CD/DVD.

W odpowiedzi prezes sądu poinformował o wszystkich orzeczeniach odpowiadających podanym kryteriom, przytaczając ich sygnatury i wskazując, że zostały one opublikowane w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych. Powołał się na art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902, dalej: u.d.i.p.). Przepis ten przewiduje formę ogłaszania informacji publicznych poprzez ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP). Zdaniem prezesa sądu, jeśli informacja, której domaga się zainteresowany, została już upubliczniona, organ powinien jedynie odesłać wnioskodawcę do odpowiedniego publikatora.

Wnioskodawcy taka forma załatwienia sprawy nie satysfakcjonowała. Złożył skargę na bezczynność prezesa sądu do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a po jej oddaleniu – skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Argumentował, że organ nie może odmówić udzielenia informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku, zaś część orzeczeń została opublikowana w portalu dopiero po tym, gdy złożył wniosek o udostępnienie informacji.

NSA stanął na stanowisku, że upublicznienie danych w BIP stanowi odstępstwo od reguły, w myśl której udostępnienie informacji publicznej następuje w formie i w sposób wskazany we wniosku, jak również wyłącza tryb wnioskowy udostępnienia informacji publicznej, przewidziany w art. 10 ust. 1 u.d.i.p. „W przypadku złożenia wniosku, gdy informacja znajduje się w BIP, podmiot zobowiązany zawiadamia wnioskodawcę o braku stosowania trybu wnioskowego w związku z ujawnieniem żądanej informacji w BIP. Podmiot zobowiązany nie ma tym samym obowiązku udostępnić informacji publicznej w formie i w sposób wskazany we wniosku” – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Sąd powołał się ponadto na ugruntowane stanowisko orzecznicze, według którego Portal Orzeczeń jest elementem BIP. Dodajmy, w rozpatrywanym stanie faktycznym BIP sądu i tak zawierał zakładkę pozwalającą na bezpośrednie połączenie z Portalem Orzeczeń.

„Nie ma znaczenia, że nie wszystkie orzeczenia były udostępnione w BIP w dniu złożenia wniosku. Ważne jest natomiast to, że wszystkie żądane przez skarżącego kasacyjnie orzeczenia były dostępne w BIP w dniu zawiadomienia go przez organ” – czytamy dalej w uzasadnieniu.

Za „irrelewantną” NSA uznał okoliczność, że wnioskodawca przebywa w zakładzie karnym i ma ograniczony dostęp do internetu. Skargę kasacyjną oddalił jako niezawierającą usprawiedliwionych podstaw.©℗

orzecznictwo