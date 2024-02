Organy ścigania nie powinny wykorzystywać w procesie karnym dowodów pozyskanych nielegalnie – przekonuje Naczelna Rady Adwokacka w petycji złożonej do Rady Ministrów, Sejmu i Senatu.

Autor petycji prezes NRA Przemysław Rosati w uzasadnieniu przypomina, że do 14 kwietnia 2016 r. istniał zakaz wykorzystywania przeciwko obywatelom dowodów pozyskiwanych w sposób nielegalny. Gwarancja ta została jednak „wyrugowana z procedury karnej w następstwie populistycznych zmian prawa karnego, które miały miejsce w latach 2015–2023”.

Załączony do petycji projekt zmian w kodeksie postępowania karnego zakłada nadanie nowego brzmienia art. 168a. Obecnie przepis ten stanowi, że co do zasady dowodu nie można uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, że został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego. NRA postuluje, by zasadą była niedopuszczalność przeprowadzania i wykorzystywania w procesie karnym takich dowodów.

Petycja zmierza też do zmiany art. 237a k.p.k., który umożliwia prokuratorowi legalizację dowodów uzyskanych w toku kontroli, a dotyczących przestępstwa innego niż objęte zarządzeniem kontroli lub popełnionego przez inną osobę niż objętą zarządzeniem kontroli. Według propozycji NRA prokurator musiałby uzyskać na to zgodę sądu w określonym terminie, do tego taka możliwość ograniczałaby się do najpoważniejszych przestępstw popełnionych przez osobę, wobec której kontrola była stosowana. Legalizacja tego typu dowodów pozyskanych w toku kontroli operacyjnej zarządzonej na podstawie przepisów szczególnych byłaby zaś niemożliwa – NRA postuluje, by w tym celu uchylić art. 168b k.p.k. ©℗