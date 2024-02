Ani obywatele, ani samorządy prawnicze nie będą zgłaszać kandydatów do organu, który ma strzec niezależności sądów.

Resort sprawiedliwości przedstawił wczoraj nową wersję projektu zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS). Nadal przewiduje on, że sędziów do tego organu będzie wybierało środowisko, a nie – jak to jest dziś – Sejm. Duże zmiany pojawiły się natomiast w katalogu podmiotów, które będą mogły zgłaszać kandydatów na członków KRS. Pierwotna, opublikowana w styczniu wersja zakładała, że obok grup sędziów takie prawo będzie przysługiwać również Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych, Krajowej Radzie Prokuratorów, organom uprawnionym do nadawania stopni naukowych w dziedzinie prawa oraz grupom co najmniej 2 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Najnowsza wersja projektu (datowana na 4 lutego) przewiduje, że uprawnienie takie zostanie przyznane jedynie sędziom.

– Krok ten należy ocenić negatywnie. Katalog podmiotów mogących zgłaszać sędziów do KRS powinien być możliwie jak najszerszy. Naszym zdaniem rada wybrana w procedurze, w której wzięliby udział nie tylko sami sędziowie, miałaby dużo większą legitymizację – podkreśla Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jego zdaniem udział podmiotów spoza środowiska sędziowskiego w zgłaszaniu kandydatów do KRS gwarantowałby również większą transparentność wyboru sędziów do tego organu.

– Mógłby to być jeden ze środków zapobiegających powstawaniu jakichś nieoficjalnych list kandydatów, mających np. poparcie organizacji sędziowskich – wskazuje prawnik.

Przeciwne dopuszczeniu podmiotów innych niż grupy sędziów do procedury zgłaszania kandydatów było Stowarzyszenie Absolwentów i Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury „Votum”. Jako argument podawało m.in. to, że przyznanie takiego prawa obywatelom sprawi, że kandydatów do KRS będą mogły zgłaszać np. partie polityczne. ©℗

