Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zwrócił się do premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara z pytaniem, czy system Pegasus był wykorzystywany w sposób nielegalny do podsłuchiwania adwokatów.

"Skoro telefon jednego z adwokatów miał być zhakowany przez Pegasus kilkanaście razy, zasadne jest pytanie, czy używano go też do inwigilacji innych adwokatów" - powiedział PAP prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Powołał się na informacje z 2021 r., dotyczące analizy badaczy z Citizen Lab, którzy stwierdzili, że telefon jednego z adwokatów, konkretnie Romana Giertycha, miał być w 2019 roku zhakowany przynajmniej 18 razy za pomocą systemu Pegasus.

"W związku z tymi informacjami, a także stanowiskiem przedstawionym we wtorek przez premiera Donalda Tuska, zasadne jest jednoznaczne wyjaśnienie, czy takie praktyki były stosowane wobec innych adwokatów" - podkreślił Rosati.

Przypomniał, że NRA po raz pierwszy interweniowała w tej sprawie w 2021 r. u ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego, ówczesnego wiceprezesa RM Jarosława Kaczyńskiego oraz ówczesnego przewodniczącego komisji ds. służb specjalnych Waldemara Anzela.

Prezes NRA stwierdził, że stosowanie podsłuchów wobec adwokatów narusza tajemnicę adwokacką i obrończą.

"Tajemnica adwokacka i obrończa w demokratycznym państwie prawnym stanowią nienaruszalną świętość, gwarantując prawidłowe funkcjonowanie państwa i wymiaru sprawiedliwości" - przekazał Rosati. Podkreślił, że tajemnica adwokacka w społecznym odczuciu jest, i powinna być, nienaruszalna, tak jak tajemnica spowiedzi.

"Respektowanie tych tajemnic jest bezwzględną powinnością władzy publicznej. Jej przestrzeganie stanowi wyraz szacunku dla konstytucyjnych wolności i praw obywatelskich, tj. m.in. prawa do prywatności oraz prawa do rzetelnego procesu, które chronione są nie tylko na gruncie konstytucji, ale także na podstawie norm prawa międzynarodowego" - stwierdził Rosati.

W jego opinii, fundamentem zawodu adwokata, jako zawodu zaufania publicznego, mającego gwarantować klientom ochronę ich praw, jest gwarancja nieograniczonego w czasie przestrzegania tajemnicy adwokackiej i obrończej, także poprzez powstrzymanie się przez władze publiczne od działań zagrażających lub naruszających tajemnicę adwokacką i obrończą.

"Inwigilacja adwokatów jest równoznaczna z naruszenie zaufania obywateli do państwa, prowadzi do utraty poczucia bezpieczeństwa, podważając wiarygodność oraz legitymację wymiaru sprawiedliwości. Takie postępowanie godzi w podstawowe zasady państwa prawa, prowadząc jednocześnie do erozji tych zasad" - dodał prezes NRA.

W pismach do premiera i ministra sprawiedliwości prezes NRA odniósł się do uzyskanych w 2021 r. i na początku 2022 odpowiedzi od ówczesnego premiera i wicepremiera oraz ówczesnego przewodniczącego sejmowej komisji, wskazując, że w świetle podanych przez obecnego premiera Donalda Tuska informacji, zasadne są wątpliwości co do tego, czy zawarte w tamtych odpowiedziach informacje odzwierciedlały stan rzeczywisty.(PAP)

Autor: Luiza Łuniewska

lui/ mir/