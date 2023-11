Sprawa wprowadzenia feminatywów i neutratywów w legitymacji adwokackiej i aplikanckiej stała się przedmiotem zainteresowania prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. O tej i innych sprawach piszemy w tekście.

• Adwokacki Trójkąt Weimarski przestrzega

„Wszelkie narzucone i wymyślone zewnętrznie ulepszenia niezależności prawników mogą wywołać skutki odwrotne od zamierzonych” – czytamy w stanowisku sygnatariuszy Adwokackiego Trójkąta Weimarskiego, zrzeszającego adwokatów z Polski, Niemiec i Francji. Jego autorzy piszą, że chociaż wyniki wyborów dają nadzieję na przywrócenie rządów prawa w Polsce, ich powinnością jest przypomnienie o znaczeniu niezależności prawników i wyrażenie sprzeciwu wobec prób jej ograniczania. Wspominają o zawartym w programie wyborczym PiS postulacie połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego, potwierdzonym następnie przez wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kaletę. Przywołują także zawisłą przed Trybunałem Konstytucyjnym sprawę z wniosku grupy posłów, dotyczącą obowiązku przynależności prawników do właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego (sygn. akt K 6/22). Jak twierdzą, uznanie przez TK przepisów za niekonstytucyjne doprowadzi do demontażu struktur niezależnych samorządów i konieczności przyjęcia nowych reguł organizacji zawodów prawniczych. Zauważają jednak, że przy obecnym składzie parlamentu zapowiedź fuzji zawodów wydaje się niemożliwa do realizacji, zaś sprawa w TK powinna być umorzona z uwagi na zasadę dyskontynuacji. 10 listopada br. pismo podpisali: dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Mikołaj Pietrzak, prezes Niemieckiej Izby Adwokackiej Edith Kindermann oraz dziekan Izby Adwokackiej w Paryżu Julie Couturier.

• Legitymacja z napisem „osoba adwokacka”?

Sprawa wprowadzenia feminatywów (adwokatka) i neutratywów (osoba adwokacka, osoba aplikancka) w legitymacji adwokackiej i aplikanckiej stała się przedmiotem zainteresowania prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Na ostatnim posiedzeniu 9 listopada br. zreferowała ją adw. dr Katarzyna Golusińska, przewodnicząca Komisji ds. Równego Traktowania NRA. Prezydium postanowiło kontynuować dyskusję na kolejnym posiedzeniu.

• Adwokatura prawem chroniona

Naczelna Rada Adwokacka poinformowała o udzieleniu jej przez Urząd Patentowy RP praw ochronnych na słowne znaki towarowe „Adwokatura” oraz „Adwokatura Polska”. NRA starała się o ich uzyskanie od początku kadencji obecnego prezydium. Wcześniej NRA uzyskała prawa m.in. na oznaczenia słowne „Palestra” i „Młoda Palestra” oraz słowno-graficzne: „Adwokatura Polska” i „Prawo Ojczyzna Honor”.©℗